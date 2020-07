„Dancing with the Stars“: Tyra Banks ist die neue Moderatorin

Tyra Banks hat den Sprung vom Supermodel zur Geschäftsfrau schon lange geschafft. Jetzt macht sich die "America's next Topmodel"-Erfinderin bereit für eine neue Show: Sie wird die neue Staffel der US-Tanzshow "Dancing with the Stars" moderieren.

Dass Tyra Banks (46) nicht nur auf dem Laufsteg laufen und posieren kann, hat sie schon lange bewiesen: Von 2004 bis 2015 moderierte das Supermodel 22 Staffeln seiner eigens entwickelten Show „America’s next Supermodel“, außerdem „America’s Got Talent“ und die eigene Nachmittagstalkshow „The Tyra Banks Show“. Nun hat die 46-Jährige einen neuen Moderationsjob an Land gezogen: Ab Herbst 2020 ist sie das neue Gesicht der US-Tanzshow „Dancing with the Stars“ – die amerikanische Antwort auf das deutsche „Let’s Dance“. Das gab der Sender ABC via Twitter bekannt. Sie übernimmt von Moderator Tom Bergeron (65), der seit Beginn der Show im Jahr 2005 ganze 28 Staffeln moderiert hat.

Tyra Banks: Neuer Anstrich für „Dancing with the Stars“

Banks wird nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Produzentin der Sendung fungieren. „Ich war von Anfang an ein Fan von ‚DWTS'“, erklärt die Moderatorin in einem Statement. „Der Spaß, gemischt mit puren Emotionen, die Prominenten, die aus ihrer Komfortzone kommen müssen, die heißen Tanzvorführungen… Das hat mich immer an meine Zeit auf dem Laufsteg erinnert.“ Und weiter: „Tom hat eine starke Bühne bereitet, und ich freue mich darauf, sein Erbe fortzusetzen und meinen ausführenden Produzenten- und Moderatoren-Hut aufzusetzen.“

Mit Banks als Moderatorin ändert sich nicht nur das Gesicht der Show, für die Tanzshow ist auch eine „kreative Auffrischung“ geplant. Der Start der neuen Staffel ist für den Herbst 2020 angesetzt – wie genau die Umsetzung der Sendung inmitten der Coronavirus-Pandemie ablaufen wird und welche Prominenten teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt.

Tom Bergeron verabschiedet sich

Tom Bergeron, der die Show 15 Jahre lang moderiert hat, und seine Co-Moderatorin Erin Andrews (42) gaben am Dienstag ihren Abschied von der Show bekannt. In einem Tweet schrieb Bergeron: „Ich habe gerade erfahren, dass ABC ohne mich weitermachen wird. Es waren unglaubliche 15 Jahre und das unerwartetste Geschenk meiner Karriere. Dafür und für die lebenslangen Freundschaften bin ich dankbar.“ Andrews fügte hinzu: „Ich werde meine Tage am Set immer schätzen, auch wenn ich nicht die Beste darin war, in High-Heels zu laufen.“

Just informed @DancingABC will be continuing without me. It's been an incredible 15 year run and the most unexpected gift of my career. I'm grateful for that and for the lifelong friendships made. That said, now what am I supposed to do with all of these glitter masks? — Tom Bergeron (@Tom_Bergeron) July 13, 2020

(ncz/spot)