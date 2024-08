Sechs Monate nach Therapie-Start Daniel Aminati: Seine Ehefrau Patrice ist endlich frei von Metastasen

SpotOn News | 13.08.2024, 11:47 Uhr

Die Erleichterung steht Daniel und Patrice Aminati auf den neuen Instagram-Fotos ins Gesicht geschrieben: Die 29-Jährige ist endlich frei von Metastasen. Das wünscht sich das Paar für die nahe Zukunft.

Was für eine Erleichterung im Hause Aminati! Moderator Daniel Aminati (50) konnte am Montagabend (12. August) auf seinem Instagram-Profil mit seiner Community eine frohe Botschaft teilen, die den Gesundheitszustand seiner Frau Patrice Aminati (29) betrifft. Zu einem Bilder-Karussell aus dem gemeinsamen Sommerurlaub mit Töchterchen Malika (1) schreibt er, dass seine Ehefrau "endlich frei von Metastasen" sei.

Beschwerliche Zeiten liegen hinter der Familie

Bei der 29-Jährigen war im Frühjahr 2023 Hautkrebs diagnostiziert worden. In der ersten Jahreshälfte von 2024 machte das Paar öffentlich, dass sich Metastasen in der Lunge und an weiteren Organen gebildet hätten. Diese sind nun offenbar aufgrund einer erfolgreichen Behandlung Geschichte. Auf Instagram blickt Daniel Aminati auf den Anfang des Jahres zurück: "Am 6. Februar sind wir kurzfristig nach Oberhof in den Thüringer Wald gefahren und wollten uns als Familie ein paar Tage ablenken, aufladen Kraft tanken und einschwören auf das, was uns – vor allem meine Frau – erwartete." Am 12. Februar habe ihre zweite Krebstherapie begonnen – "dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen".

Daniel und Patrice Aminati wünschen sich ein zweites Kind

Ein halbes Jahr später nun die Erleichterung: "Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!" Diese Nachricht wurde nun offenbar mit einem weiteren Aufenthalt in einem Familienhotel in Thüringen gefeiert. Und anscheinend haben die Aminatis vor, dort nicht zum letzten Mal gewesen zu sein. Aber vielleicht zum letzten Mal zu dritt: "Wir kommen wieder… vielleicht ja dann, so Gott will, mit Kind Nummer zwei!"

Daniel und Patrice Aminati lernten sich 2018 kennen und heirateten im April 2022. Im August 2022 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Auf Instagram hatte Patrice Aminati seit ihrer Diagnose ihre Follower und Fans immer wieder über ihren Krankheitsverlauf informiert und auf dem Laufenden gehalten.