Musik Daniel Bedingfield: Poplegende der 00er Jahre litt während Höhepunkt seiner Karriere

Daniel Bedingfield performs at Birmingham Symphony Hall - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2025, 09:00 Uhr

Daniel Bedingfield „genoss es nicht“, auf dem Höhepunkt seiner Musikkarriere berühmt zu sein.

Der 45-jährige Popstar feierte Anfang der 2000er-Jahre mit Hits wie ‚Gotta Get Thru This‘ und ‚If You’re Not The One‘ immense Erfolge, musste sich aber in den folgenden Jahren eine Auszeit aus dem Rampenlicht nehmen. Er gab zu, dass er heutzutage nur noch die Performance „zutiefst genießt“, nicht aber die Bekanntheit.

Er sagte der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚The Daily Star‘: „Ich bin wirklich froh, dass ich es getan habe, aber tatsächlich im Rampenlicht zu stehen, ist viel für ein autistisches Kind. Es sind viele Informationen, es sind viele Menschen, die viele Dinge wollen. Ich glaube, ich war die meiste Zeit ziemlich überreizt.“ Damals habe er sich zusammengerissen und es durch diese turbulente Zeit geschafft. „Denn es war das, wovon ich die meiste Zeit meines Lebens geträumt habe, aber es war viel. Ich habe nicht den Berühmtheits Aspekt genossen, sondern es sehr, sehr genossen, auf der Bühne zu stehen.“

Der ‚Never Gonna Leave Your Side‘-Sänger, der seit zwei Jahrzehnten kein neues Material mehr aufgenommen hat, lebt jetzt auf einer Farm in Los Angeles und ist den USA „wirklich dankbar“, weil sie es ihm ermöglicht haben, seine psychischen Probleme auf eine Weise anzunehmen und daran zu arbeiten, die für Musiker in Großbritannien vielleicht nicht so alltäglich ist. „Ich denke, das Hin- und Herwechseln zwischen Konzerten, Landwirtschaft und dem Versuch, den Planeten zu retten, ist jetzt ein aufregendes Leben, um ehrlich zu sein. Ich bin Amerika wirklich dankbar, denn ich erinnere mich, dass ich in Großbritannien aufgewachsen bin und dachte: ‚Oh, psychische Gesundheit ist was auch immer‘. Du musst einfach weitermachen, also bin ich so dankbar für diese Veränderung.“