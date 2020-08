31.08.2020 20:42 Uhr

Daniel Brühl ist zum zweiten Mal Vater geworden

Daniel Brühl und seine Frau Felicitas Rombold sind wieder Eltern geworden. Das Paar freut sich über den zweiten Jungen.

Schauspieler Daniel Brühl (42, „Good Bye, Lenin!“) und seine Ehefrau Felicitas Rombold sind erneut Eltern geworden. Der Nachwuchs, ein Junge, erblickte bereits am vergangenen Wochenende das Licht der Welt. Das bestätigte Brühls Management auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Mutter, Vater und Kind seien wohl auf.

Auf welchen Namen der kleine Junge hört, ist allerdings nicht bekannt. Daniel Brühl und Felicitas Rombold sind seit 2016 verheiratet. Ihr erster gemeinsamer Sohn kam 2016 zur Welt. Ende 2019 sprach Brühl über das Vatersein und die damit verbundenen Ängste: „Ich versuche, nicht permanent besorgt zu sein und mich zu entspannen. Nicht, dass sich meine permanente Sorge am Ende noch auf ihn überträgt“, so Brühl im Interview mit der „Bild am Sonntag“. Ein überfürsorglicher Helikopter-Vater sei er jedenfalls nicht.

(rto/spot)