Daniel Craig hat nach letztem Bond-Film nicht an Rückkehr geglaubt

19.07.2021 19:45 Uhr

Daniel Craig glaubte nicht, dass er "körperlich in der Lage" wäre, einen weiteren James-Bond-Film zu drehen.

Der 53-jährige Schauspieler hatte vor, nach dem Film „Spectre“ (2015) seine Rolle als 007-Agent aufzugeben, da die zermürbenden sechsmonatigen Dreharbeiten ihren Tribut forderten und er sich während der Dreharbeiten am Knie verletzte.

Daniel Craig musste sich erholen

„Ich dachte, dass ich wahrscheinlich körperlich nicht in der Lage war, noch einmal zu drehen. Für mich war es ganz klar, dass ich nicht zurückkommen würde“, so Daniel Craig. Die Produzenten waren jedoch noch nicht bereit, ihn gehen zu lassen. Sie wussten, dass sie ihm „etwas Zeit“ geben mussten, um sich zu erholen, bevor sie die Idee einer Rückkehr in Angriff nahmen. Barbara Broccoli erinnerte sich: „Er war so erschöpft nach diesem Film. Wir hatten unsere eigenen Schwierigkeiten bei ‚Spectre‘ und [Daniel] hatte eine massive Verletzung. Es war sehr schwierig. Also brauchte er einfach etwas Zeit.“

„Keine Zeit zu sterben“ wurde immer wieder verschoben

Und nachdem er fast zwei Jahre verstreichen ließ, war der Filmstar – der mit seiner Ex-Frau Fiona Loudon die 29-jährige Tochter Ella und mit Ehefrau Rachel Weisz eine zweijährige Tochter hat – offen für die Idee, ein letztes Mal für den kommenden Film „Keine Zeit zu sterben“ zurückzukehren.

Der sollte ursprünglich schon letztes Jahr erscheinen, aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf September 2021 verschoben wurde.

Nach 5 Bond-Filmen ist Schluss für Craig

Der Hollywood-Star erinnerte sich gegenüber dem Magazin „Total Film“: „Wir fingen an, darüber zu reden und ich sagte: ‚Es könnte eine Geschichte geben, die wir hier zu Ende bringen müssen – etwas, das wir in ‚Casino [Royale]‘ begonnen haben. Etwas, das mit Vesper und Spectre zu tun hat und etwas, das in gewisser Weise damit verbunden ist. Es begann sich zu formulieren. Und ich dachte: ‚Jetzt geht’s los.'“

Nach fünf Bond-Filmen hängt Craig nun jedoch seinen Job als 007-Agent endgültig an den Nagel. (Bang)