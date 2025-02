Film Daniel Craig reagiert auf Amazon-Übernahme von ‚James Bond‘

Daniel Craig - Toronto International Film Festival - September 10th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 14:00 Uhr

Der Hollywood-Star drückt den Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli seinen "Respekt" aus.

Daniel Craig äußert sich dazu, dass Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über das ‚James Bond‘-Franchise übernehmen werden.

Der 56-jährige Schauspieler spielte 007 in insgesamt fünf Filmen. 2021 schlüpfte er in ‚No Time to Die‘ ein letztes Mal in die Rolle des smarten Spions. Am Donnerstag (20. Februar) gaben die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli überraschend bekannt, dass sie sich von der Filmreihe zurückziehen werden, aber ein neues Joint Venture mit dem Studio gegründet haben, um die geistigen Eigentumsrechte an ‚James Bond‘ zu verwalten. Alle drei Parteien bleiben Mitinhaber des Franchise.

Gegenüber ‚Variety‘ betont der Hollywood-Star: „Mein Respekt, meine Bewunderung und meine Liebe für Barbara und Michael bleiben konstant und unvermindert. Ich wünsche Michael einen langen, erholsamen (und wohlverdienten) Ruhestand, und was auch immer Barbara unternehmen wird, ich weiß, dass es spektakulär sein wird, und ich hoffe, dass ich dabei sein kann.“

In einem Statement hatte Wilson erklärt: „Nach meiner 007-Karriere, die sich über fast 60 unglaubliche Jahre erstreckt, ziehe ich mich aus der Produktion der ‚James Bond‘-Filme zurück, um mich auf Kunst- und Wohltätigkeitsprojekte zu konzentrieren. Daher sind Barbara und ich uns einig, dass es an der Zeit ist, dass unser vertrauenswürdiger Partner, Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft führt.“

Das Studio fühlt sich „geehrt“, die kreative Kontrolle über das geliebte Franchise zu übernehmen. Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, erklärte, dass ‚James Bond‘ seit der ersten Vorstellung vor über 60 Jahren einer der ikonischsten Charaktere der Filmunterhaltung sei.