Star ging 2017 in den Ruhestand Daniel Day-Lewis kehrt nach sieben Jahren zurück auf die Kinoleinwand

Kennt das Gefühl wie kein zweiter, einen Oscar als "bester Hauptdarsteller" abzuräumen: Daniel Day-Lewis. (stk/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 09:05 Uhr

Einer der renommiertesten Schauspieler der Welt kehrt nach sieben Jahren Leinwand-Abstinenz zurück: Der dreifache Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis wirkt wieder in einem Film mit. Ein Blick auf den Regiestuhl erklärt auch, warum der Rücktritt vom Rücktritt erfolgte.

Kaum ein Schauspieler vermochte es so sehr in seine Rollen einzutauchen, wie der britisch-irische Star Daniel Day-Lewis (67). Umso größer war die Trauer der Filmfans, als er im Juni 2017 seine Entscheidung mitteilte, in Leinwand-Rente zu gehen. Doch jetzt erfolgte der umjubelte Rücktritt vom Rücktritt: Wie die US-amerikanische Filmproduktionsfirma Focus Features nun auf ihrer offiziellen Homepage verkündete, wird Day-Lewis in dem geplanten Film "Anemone" eine der Hauptrollen übernehmen.

Video News

Warum er ausgerechnet diesen Film für sein Comeback auserkoren hat, wird beim Blick auf den Regisseur deutlich. Dabei handelt es sich schließlich um Ronan Day-Lewis (26), den zweiten von insgesamt drei Söhnen des "There Will Be Blood"-Stars. Bei "Anemone", dessen Drehbuch er gemeinsam mit seinem weltberühmten Vater verfasste, wird es sich zudem um sein Regiedebüt eines Kinofilms handeln. Bislang hatte Ronan Day-Lewis nur Kurzfilme gedreht.

Das Interesse an seinem Erstlingswerk dürfte mit der Ankündigung, dass Daniel Day-Lewis darin sein langersehntes Leinwand-Comeback geben wird, rapide gestiegen sein. Und auch sonst kann sich der Cast des Streifens, der laut Ankündigungstext "die komplizierten Beziehungen zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern und die Dynamik familiärer Bindungen" erforscht, sehen lassen. So werden sich darin auch "Herr der Ringe"-Star Sean Bean (65) und "The Whale"-Schauspielerin Samantha Morton (47) die Ehre geben.

Vonseiten der Produktionsfirma heißt es entsprechend euphorisch: "Wir könnten nicht begeisterter sein, in Person von Ronan Day-Lewis mit einem brillanten visuellen Künstler bei seinem ersten Spielfilm zusammenzuarbeiten, gemeinsam mit Daniel Day-Lewis als sein kreativer Partner. Sie haben ein wirklich außergewöhnliches Drehbuch geschrieben und wir freuen uns darauf, ihre gemeinsame Vision mit dem Publikum zu teilen."

Abschied vor sieben Jahren

Im Juni 2017 hatte der dreifach mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnete Star mit einem knappen Statement bekanntgegeben, dass das Ende seiner einzigartigen Karriere gekommen sei: "Daniel Day-Lewis wird nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Er ist allen Weggefährten und dem Publikum über die Jahre unendlich dankbar. Dies ist eine private Entscheidung und weder er noch sein Management werden dazu weitere Auskünfte geben", ließ er damals über seine Sprecherin verlauten. Zuvor hatte er in Paul Thomas Andersons (54) Drama "Der seidene Faden" mitgewirkt, für den er 2018 als "Bester Hauptdarsteller" bei den Academy Awards nominiert wurde – ausnahmsweise aber leer ausging.

Wann mit einem Kinostart von "Anemone" zu rechnen ist, geht nicht aus der Ankündigung hervor. Fest steht demnach aber, dass Universal Pictures den Film in die internationalen Kinos bringen wird.