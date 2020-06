Daniel Radcliffe distanziert sich von J.K. Rowling

J.K. Rowling und die Transgender-Debatte. Zum wiederholte Male hat sich die „Harry Potter“-Autorin in diskriminierender Weise zu dem Thema geäußert. Jetzt distanziert sich sogar ihr Ex-Zauberlehrling Daniel Radcliffe.

In einem Blogbeitrag stellt der Schauspieler klar, dass es sich bei seinem Kommentar nicht um ein Zerwürfnis mit der weltberühmten Autorin handelt. Er wolle lediglich einige Dinge klarstellen und entschuldigte sich bei allen, die sich von J.K.s Kommentar verletzt gefühlt haben.

„Transgender-Frauen sind Frauen. Jedes Statement, das das Gegenteil besagt, radiert die Identität und Würde von Transgender-Menschen aus und geht gegen jeden Rat, den professionelle Gesundheits-Verbände geben würden, die viel mehr Ahnung von diesem Thema haben als Jo oder ich“, erklärte der Schauspieler in einem Statement durch die LGBTQ-Selbstmordpräventions-Organisation The Trevor Project.

Worum geht es genau? Zum wiederholten Male hat sich die weltberühmte britische Autorin in einer Weise über Transfrauen geäußert, die von vielen als diskriminierend empfunden wird.

Ende 2019 hatte sie geschrieben: „Ich denke, dass männliche Menschen keine Frauen sind. Ich denke nicht, dass Frausein eine Frage der Identität oder weiblicher Gefühle ist. Es geht um Biologie.“

Und jetzt legte sie abermals auf Twitter nach: „Wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, löscht das die Realität von Frauen weltweit aus“.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020