Daniel Radcliffe lacht sich schlapp über James Bond

Donnerstag, 18. Juli 2019 08:29 Uhr

Daniel Radcliffe bezeichnet es als „lächerlich“, dass er James Bond spielen könnte.

Der 29 Jahre alte Schauspieler, der in seiner Rolle des Zauberlehrlings Harry Potter berühmt wurde, spricht in der Originalversion des neuen animierten Familienabenteuerfilms ‚Playmobil: Der Film‘ den von Agent 007 inspirierten Charakter Rex Dasher. Obwohl er dabei sehr überzeugend daher kommt, nahm der Star nun Gerüchten den Wind aus den Segeln, er könnte zukünftig Daniel Craig als Superagent ersetzen.

In einem Interview in der ‚The Zoe Ball Breakfast Show‘ des Radiosenders ‚BBC Radio 2‘ erklärte Radcliffe, nicht zu glauben, dass er die nötige Anziehungskraft habe, um in den berühmten Anzug zu schlüpfen. Er sagte: „Rex Dasher ist eine Playmobil-Version von James Bond.

Da gibt es eine lächerliche Sache, die angemessen lächerlich für deine Zuhörer klingen wird, weil sie wissen, dass es lächerlich wäre, dass ich James Bond im echten Leben spiele. Aber weil ich einen englischen Akzent habe, gehe ich nach Amerika [und] viele Leute denken und sagen sowas wie ‚Du solltest James Bond sein‘. Und ich sage ‚Nein, da liegst du falsch‘. Also war die Chance, den Playmobil-James Bond zu spielen, eher so ‚Das ist eher mein Tempo‘.“

Bond im Playmobil-Film

‚Playmobil: Der Film‘ basiert auf der beliebten Spielzeug-Serie und Radcliffe gab zu, dass es großen Spaß gemacht hat, Rex Dasher als Sprecher zu verkörpern und einmal einen „sehr albernen Charakter“ darzustellen.

„Er ist total überselbstbewusst und unbeirrt. Der Film als Ganzes handelt von einem jungen Mädchen und ihrem Bruder, die mit einem traumatischen und aufregenden Vorfall zu Beginn des Films klarkommen müssen, der dann durch dieses verrückte Abenteuer geheilt wird, auf das sie sich begeben, als sie in ein Playmobil-Fantasie-Universum hineingesogen werden“, berichtete der Brite weiter. Der Film startet am 29. August.

Der echte Daniel Radcliffe wird bald in einer Produktion von Samuel Becketts Stück ‚Endspiel‘ neben Alan Cummings im Londoner West End zu sehen sein.