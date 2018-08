Daniel Völz: Lästerattacke gegen seine Ex Kristina?

Dienstag, 28. August 2018 19:07 Uhr

Daniel Völz lästert über das Aussehen seiner Ex-Freundin Kristina Yantsen. Der ehemalige Bachelor entschied sich am Ende der gleichnamigen RTL-Serie für die 25-Jährige als Auserwählte. Mittlerweile ist alles aus und vorbei zwischen dem TV-Paar. Droht nur der Rosenkrieg?

Völz verweilt ja gerade im ‚Promi Big Brother‘-Container und lästert dabei ungewohnt deutlich über die Zähne seiner Verflossenen. In der Show kam er mit Chethrin Schulze, mit der ihm eine Affäre vor der Show angedichtet wird und die gar nicht gut auf Kristina zu sprechen ist, und Cora Schuhmacher auf seine Ex zu sprechen. Cora konnte sich nicht mehr daran erinnern, für wen sich Völz am Ende der Staffel entschied, woraufhin Chethrin meinte: „Die, mit den schiefsten Zähnen.“

Der 33-Jährige betonte daraufhin: „Naja, die hat ja jetzt auch Plastikbeisser.

„Kleine, abgewetzte Dinger“

Als das Thema dann immer noch um Kristinas Zähne kreiste, fügte der Rosenkavalier hinzu: „Nein, die hatte so kleine, abgewetzte Dinger.“ Während Kristina nicht von der Attacke von Chethrin überrascht ist, ist sie schwer enttäuscht von ihrem Ex-Freund. Sie war als Gast zu Besuch in der Sixx-Show ‚Late Night Show‘ am Montagabend und gab dort zu: „Ich habe nicht erwartet, dass er so reagiert.“