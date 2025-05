Stars Daniel Williams von The Devil Wears Prada und Alternative-Musiklegende Dave Shapiro bei tragischem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Daniel Williams The Devil Wears Prada - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 09:00 Uhr

Der Mitbegründer von The Devil Wears Prada, Daniel Williams, und die Legende der alternativen Musik, Dave Shapiro, sind bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Das Flugzeug vom Typ Cessna 550 durchtrennte am Donnerstag (22. Mai) eine Stromleitung, bevor es in das Viertel Tierrasanta in San Diego einschlug.

Nur kurz vor dem Vorfall hatte der 39-jährige Schlagzeuger Williams auf Instagram noch ein Bild aus dem Cockpit gepostet und den Beitrag mit den Worten betitelt: „Hey. Hey… du… Schau mich an… Ich bin jetzt der (Co-)Pilot.“ Shapiro (42) war der Gründer der Sound Talent Group und auch Pilot und Eigentümer von Velocity Aviation. Ein Sprecher der Sound Talent Group bestätigte: „Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unseres Mitbegründers, unserer Kollegen und Freunde. Unsere Herzen sind bei ihren Familien und bei allen, die von der heutigen Tragödie betroffen sind. Vielen Dank, dass Sie ihre Privatsphäre in dieser Zeit respektieren.“

Bei dem Unfall wurde Berichten zufolge ein Haus zerstört und acht Menschen am Boden kamen ebenfalls zu schaden. Das National Transportation Safety Board untersucht derzeit die Ursache des Unfalls. Die Metalcore-Band The Devil Wears Prada, die Daniel 2005 gründete, reagierte auf den verheerenden Verlust ihres ehemaligen Bandkollegen: „Keine Worte. Wir schulden dir alles. Wir lieben dich für immer.“