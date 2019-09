Daniela Bücher: So wird sie Jens‘ 50. Geburtstag feiern

Im November 2018 verstarb Malle-Sänger Jens Büchner (49) an Lungenkrebs. Seine Frau Daniela Büchner und ihre fünf Kinder leben weiterhin auf Mallorca, sie führt das mit ihm gemeinsam eröffnete Cafe Feneteria weiter.

Im Oktober wird sie die Saison beenden und das Café schließen, dafür hat sie sich einen ganz besonderen Tag ausgesucht, wie sie gegenüber der Seite „kukksi.de“ verriet: „Die Faneteria schließen wir in diesem Jahr Ende Oktober – da, wo mein Mann Geburtstag hat und 50 geworden wäre. Das werde ich zu Hause mit Familie und Freunden feiern und wir werden Luftballons in den Himmel steigen lassen.“

Quelle: instagram.com

Café ist gut besucht

Auch wenn es für Daniela Büchner nach wie vor schwer ist, will sie stark sein, für Jens und ihre Kinder, sie erzählt: „Es war sehr anstrengend, weil ich das ja allein mache. Für mich war es auch sehr emotional. Es gab oft Punkte, wo ich gedacht habe, dass ich aufgebe. Nun bin ich aber sehr stolz, dass ich das bis zum Schluss durchgezogen habe.“

Sie freut sich, dass die Fans von Jens auch nach seinem Tod in die Feneteria kommen: „Mein persönliches Highlight in dieser Saison war das Opening. Das war ein Mega-Ansturm. Bis auf einer kleinen Unterbrechung war das echt super. Es war alles zu Ehren von meinem Mann – so empfinde ich das.“