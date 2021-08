Daniela Büchner bastelt sich einen neuen Feind: Pascal Kappés!

Pascal Kappés findet, sie sei narzisstisch.

12.08.2021 15:43 Uhr

Daniela Büchner, die Königin der Selbstüberschätzung, zeigt sich geradezu empört, dass sich Promi-Big-Brother Neuzugang Pascal Kappés nicht vor ihr in den Sternenstaub wirft. Noch schlimmer, der junge Mann hat den Tod ihres Jens nicht mitbekommen. Das ist natürlich zuviel für die Auswanderer-Witwe.

Im Kosmos von „Promi Big Brother“ kehrt keine Ruhe ein. Platzmangel, Zigaretten-Zoff, falscher Einkauf, Abschied von Heike Maurer und dann auch noch der unverhoffte Einzug von Profi-Anglerin Babs Kijewski. Doch damit nicht genug: in der Raumstation geraten die Platzhirsche Paco Steinbeck, Jörg Draeger und Papis Loveday lautstark aneinander.

Ganz kleinlaut hingegen ist die bislang größte Lästerschwester Rafi Rachek – er bricht sogar in Tränen aus. Auch auf dem Big Planet stehen alle Vorzeichen auf Krawall: Neuzugang Pascal Kappés mischt die Truppe auf dem Planeten gehörig auf – und legt sich dann auch noch mit Daniela Büchner an … Das und mehr heute Abend bei „Promi Big Brother“.

Daniela Büchner dreht durch

Kaum neu im Promi Big-Brother-Universum, schon gerät der durchaus gut aussehende Soap-Darsteller Pascal Kappés in die verquere Büchner-Umlaufbahn. In der Live-Show am Mittwoch zieht Pascal auf den luxuriösen Big Planet – und schürt Big Beef: Der bekennende “Promi Big Brother”-Fan – er hat sogar schon das Logo eintätowiert – geht direkt auf Konfrontationskurs mit Reality-Altmeisterin Daniela Büchner. “Ich konnte dich damals im Dschungelcamp nicht leiden”, wirft er ihr umverblümt an den Kopf. Bäm. Das sitzt!

“Warum?”, will die stets genervte und unter einer massiven Selbstüberschätzung leidende Daniela wissen. “Weil ich dachte, du bist sehr narzisstisch veranlagt. Aber jetzt bilde ich mir meine Meinung selbst”, so der 31-Jährige sehr direkt.

Gegenseitige Abneigung garantiert

“Dann bilde sie dir, ich bin gespannt”, feuert die von VOX bezahlte Auswanderin süffisant – und kotzt sich sogleich bei den anderen Mitbewohnern aus: “Ich brauche einen Prosecco, ich habe gerade was gehört”, beginnt sie den Lästerreigen im Bad mit Eric und Payton.

Als Pascal später erklärt, er habe ja den Tod von Danielas Ehemann Jens Büchner nicht mitbekommen, platzt Daniela endgültig der Kragen: “Du nervst mich jetzt schon”, kündigt sie lauthals an, und Pascal kontert: “Das beruht auf Gegenseitigkeit.” Freunde werden die beiden vermutlich nicht.

Superhändler Paco platzt der Kragen

Der tägliche Beef in der Raumstation wird heute serviert von Superhändler Paco Steinbeck und Gameshow-Legende Jörg Draeger. Was ist passiert? Rafi Rachek erhält am Mittwochabend eine zweite Chance von Big Brother, seinen Fauxpas beim Katastrophen-Einkauf in der Versorgungskapsel (siehe Video unten) vom Vortag wieder gut zu machen. Er kommt zurück mit Shampoo, Doppelkeksen, Nuss-Nougat-Creme – aber nur mit wenig Nahrhaftem. Da platzt Superhändler Paco Steinbeck der Kragen. “Wer denkt, das sei gut, der spinnt. Ihr habt Null Komma Null zum Essen da”, holt er die Raumstation-Crew auf den Boden der Tatsachen zurück und erhält dafür die Zustimmung von „Topmodel“ Papis Loveday.

Rafi ist ratlos: “Warum meckert ihr denn jetzt schon wieder?” Rückendeckung erhält der Reality-Darsteller von Gameshow-Legende Jörg Draeger: ”Könnt ihr euch mal ein bisschen disziplinieren? Ihr seid nur auf Opposition aus”, maßregelt er Paco und Papis.

Als Jörg anmerkt, man solle einfach einen imaginären Vorhang vorziehen, flippt der Superhändler aus: “Wer bist du denn, dass du sagst, mach hier einen Vorhang vor?”, motzt er den Gameshow-Moderator an …

Bei Rafi Rachek liegen die Nerven blank: er weint.

Rafi Rachek bricht in Tränen aus

Von der Lästerzunge zum Jammerlappen: Rafi Rachek zieht sich bitterlich weinend zurück. Spielerfrau Ina Aogo und Kickboxerin Marie Lang trösten den Reality-Star und wollen wissen, wo der Schuh drückt. Frischluftmangel vielleicht? “Nee, einfach alles”, schluchzt Rafi. Ina: “Du musst stark sein.” Rafi: “Ich weiß, aber es kommt einfach alles gerade hoch.” Ina Aogo versucht, ihn aufzumuntern: “Komm, du bist doch der Sonnenschein hier. Everybody’s Darling, nur nicht Melanies”, scherzt sie.

Jörg Draeger geigt Paco Steinbeck seine Meinung.

Doch Rafi ist alles zu viel: Das Licht ist zu hell, die Luft zu dünn, der Geruch zu eklig. “Das ist einfach so krass hart!” Zudem ist es ihm einfach zu voll auf der Raumstation: “Ich hoffe, es fliegt heute einer.” Rafis Wunsch wird prompt erfüllt: Nach dem ersten Exit-Voting muss Lottofee Heike Maurer das Weltall verlassen. Doch ihr Platz wird schnell durch ein neues Crew-Mitglied ersetzt: Babs Kijewski zieht ein – und die Profi-Anglerin ahnt nicht, wie dick die Luft im Weltall ist. “Willkommen im Paradies”, begrüßt „Jahrhundert-Playmate“ Gitta Saxx die Ahnungslose …

Aktuelle Bewohner Raumstation

Babs Kijewski (Alter geheim), Profi-Anglerin und Reisebloggerin

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Jörg Draeger (75), TV-Ikone und Gameshow-Legende

Gitta Saxx (56), Jahrhundert-Playmate

Rafi Rachek (31), Reality-Sternchen

Mimi Gwozdz (27), betrogene „Bachelor”-Siegerin

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Paco Steinbeck (46), Superhändler

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer

Aktuelle Bewohner Big Planet

Pascal Kappés (31), Soap-Darsteller

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Payton Ramolla (21), Influencer-Küken

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Daniela Büchner (43), Reality-Star