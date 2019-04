Daniela Büchner: Die ersten Herren senden Dating-Anfragen

Sonntag, 28. April 2019 18:16 Uhr

Knapp ein halbes Jahr ist es nun her, dass Daniela Büchner (41) den Tod ihres Jens (†49) verkraften musste. Wie man sich vorstellen kann hat sie noch heute unter diesem Verlust zu leiden und teilt regelmäßig ihre Trauer und ihre Gedanken mit den Fans.

Aber die fünffache Mutter schaut tapfer nach vorn, postete erst kürzlich: „Ich bin keine Witwe. Ich bin die Ehefrau eines Mannes mit Flügeln. Und so wird es auch immer bleiben!“ Einige Personen scheinen das aber anders zu sehen, wie die Familien-Mutter nun in ihrer Insta-Story erklärte. Sie erhalte nämlich bereits Dating-Anfragen von Männern.

Quelle: instagram.com

„Hey, da du ja wieder solo bist …“

So teilte die Noch-Café-Besitzerin den Screenshot der Anmache eines Followers: „Hey, da du ja wieder solo bist, wollte ich mal fragen, ob wir nicht mal schick essen gehen können!“ Danni habe aber aktuell offenbar so gar kein Interesse an einem anderem Mann. Weshalb die gebürtige Delmenhorsterin auch gleich eine knackige Antwort für den liebeshungrigen Fan parat hatte: „Natürlich nicht!“