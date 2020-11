04.11.2020 15:22 Uhr

Daniela Büchner frisch verliebt? – „Ich habe jemanden kennengelernt“

Ist Daniela Büchner etwa frisch verliebt? Erst vor Kurzem hat die Reality-Darstellerin darauf hingedeutet, dass sie nach dem Tod von ihrem geliebten Jens endlich wieder bereit wäre, sich auf einen Mann einzulassen. Nun scheint Danni tatsächlich jemand kennengelernt zu haben.

Daniela Büchner (42) hat den Zuschauern von „Goodbye Deutschland“ zuletzt eine Videobotschaft auf Instagram hinterlassen. Dabei hatte sie ihren Fans freudige News mitzuteilen: „Jaa, ich habe jemanden kennengelernt“, wie Büchner in dem Clip verraten hat. „Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert“, plauderte sie zudem aus.

Beziehungsstatus kompliziert

„Mein Beziehungsstatus ist kompliziert. Ich würde sagen, wir sind in der Kennenlernphase“, fasste Daniela Büchner abschließend zusammen. Mehr Details wollte sie bis dato aber noch nicht preisgeben. Wer der Glückliche ist, wird also wohl fürs Erste ihr Geheimnis bleiben. Die Fans der 49-Jährigen scheinen der Auswanderin ihr Glück jedenfalls von ganzem Herzen zu gönnen.

Die Fans sind überglücklich

„Du hast es verdient wieder glücklich zu sein“, kommentierte zum Beispiele in Nutzer den Post. „Schön, ich freue mich so sehr für dich und hoffe, dass du endlich wieder mit einem Mann glücklich wirst“, schrieb ein anderer Follower. Allerdings hab es auch einige Hater, deren Kommentare alles andere als nett waren.

Hartes Urteil der Hater

„Du willst doch nur einen Mann mit Geld, der dich Fame macht“, behauptete ein Kritiker. „Der arme Mann kann einem nur leidtun“, hetzte ein weiterer Hater gegen Danni Büchner. Bereits in der Vergangenheit musste sich Daniela Büchner immer vorwerfen lassen, dass sie mit ihrem Jens nur zusammen kam, um ins Rampenlicht zu kommen. Nach dem tragischen Tod von ihrem Ex-Mann hätte es die 49-Jährige jedenfalls mehr als verdient, sich wieder frisch zu verlieben.

Daniela Büchner’s Ex starb auf tragische Weise

Jens Büchner starb am 17. November 2018 im Alter von 49 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs. Er und Daniela haben sich 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennengelernt, wo Jens einen Auftritt als Schlagersänger hatte. Rund ein Jahr später bekamen die beiden Zwillinge, ehe sie sich 2017 das Ja-Wort gaben. (Cec)