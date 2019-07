Daniela Büchner hat einen Unfall verursacht

Mittwoch, 3. Juli 2019 08:46 Uhr

Daniela Büchner (41) hat einen Autounfall mit einer Rollerfahrerin verursacht. Das teilte sie selbst auf ihrem Instagram-Kanal mit und berichtet von dem Vorfall. Zum Glück ist niemanden ernsthaft etwas passiert.

Daniela Büchner, die auf Mallorca lebt, berichtet auf Instagram in ihrer Story: „Hallo ihr Liebe, heute ist echt ein Scheißtag. Verdammt! Heute habe ich im toten Winkel eine Rollerfahrerin übersehen. Ihr geht es Gott sei Dank soweit gut.“

Der Frau geht es wieder gut

Die Frau auf dem Roller wurde ins Krankenhaus gebracht, die fünffache Mutter erzählt weiter: „Es ist ein Blechschaden entstanden und die Frau steht logischerweise unter Schock, mit leichten Blessuren. Sie wurde ärztlich behandelt und ich werde ihr in den nächsten Tagen einen Mega Blumenstrauß zu kommen lassen.“

Kurze Zeit später gab die Witwe von VOX-Auswanderer Jens Büchner Entwarnung, die Rollerfahrerin durfte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Dennoch warnte Daniela an ihre Follower: „Bitte achtet immer auf alle Beteiligten im Straßenverkehr.“ Ach? Wieder was gelernt! So macht Daniela Sinn!