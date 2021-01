24.01.2021 22:13 Uhr

Daniela Büchner und Ennesto Monté: Schon wieder alles aus?

Das sind aber keine verliebten Töne, die Ennesto Monté da auf Instagram anschlägt. Anscheinend kriselt es bereits zwischen Danni Büchner und ihm, die Zeichen scheinen sogar auf Trennung zu stehen.

In einer Instagram-Story veröffentlichte Ennesto Monté eine kleine Wutrede, die ganz danach klingt, als wären die rosa Wolken in der, noch sehr frischen Beziehung mit Daniela Büchner, längst verflogen.

„Manchmal sind es die Blicke, die uns Hoffnung geben, weiter zu machen. Jedoch habe ich keine Lust, so zu tun, als wäre alles perfekt und wir total glücklich wären“ so der 45-Jährige. Nanu, was ist denn da los?! Weiter schrieb er unter anderem: “ Ich dachte wir wären gleich, aber das sind wir bei weitem nicht. Wir sind weder glücklich, noch planen wir eine Hochzeit“.

„Keine Lust, jemandem nach dem Mund zu reden“

Vor wenigen Wochen klang das noch anders. Ennesto hatte auf Instagram unter anderem verraten, dass er zu Danni nach Mallorca ziehen wolle, sie bestätigte ihrerseits, dass beide sogar nach einem Haus schauen. Und plötzlich standen sogar Heiratspläne im Raum. Viel Stoff für weitere „Goodbye Deutschland“-Folgen…

„Wir sind unfähig uns einfach auszusprechen, stattdessen machen das unsere Kinder für euch. Das ist leider die Wahrheit. Die Kinder bedeuten mir sehr viel, aber ich habe keine Lust jemandem immer nach dem Mund zu reden“, schrieb der Sänger außerdem in seiner Story.

Pärchenbilder sind noch da

Danni Büchner war laut „Bild“-Zeitung zwar auf Mallorca zu erreichen, wollte sich zu dem, inzwischen wieder gelöschten, Instagram-Beitrag ihres (Ex?)-Freundes nicht äußern.

Das eindeutige Zeichen einer Promi-Trennung ist aber noch nicht zu sehen: das Löschen aller Pärchenbilder. Danni hat weiterhin alle romantischen Schnappschüsse mit ihrem Liebsten auf ihrem Account und postete auch vor wenigen Stunden noch ein frisches Knutschbild mit dem Mallorca-Sänger. Und auch auf seinem Account sind noch alle Fotos mit Danni zu sehen.

Das kann ja noch interessant werden mit den beiden…