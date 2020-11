18.11.2020 12:28 Uhr

Daniela Büchner verliebt in „Mr. Penisvergrößerung“ Ennesto Monté

Daniela Büchner hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Schon vor einigen Tagen gab sie bekannt, dass es da jemanden gibt. Nun macht sie es offiziell: Es ist Ennesto Monté.

Vor einigen Tagen erklärte Danni Büchner auf Instagram: „Ja, ich habe jemanden kennengelernt. Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert.“

Sie kennt ihn schon lang

Nun veröffentlichte sie erneut einen langen Text auf Instagram: „Glück und Ärger liegen oft nah beieinander. Das muss auch ich nun leider erfahren. Glück im Privaten, Ärger durch Dritte.“

Und weiter: „Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle. Mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde.“

Es handelt sich um Ennesto

Der Mann, von dem Daniela spricht, ist kein Unbekannter. Denn es handelt sich um den mittelmäßigen Schlagersänger Ennesto Monté, der unter anderem auch schon mit Helena Fürst oder Anasatiya Avilova liiert war.

Gemeinsame Bilder mit Ennesto teilte Daniela ebenfalls in ihrer Instagram-Story und es ist nicht zu übersehen, die beiden haben sich sehr gern.

Sie wollte es eigentlich noch geheim halten

Wenn es nach Danni gegangen wäre, hätte sie ihr Glück vorerst noch privat genossen, wie sie erklärt: „Für mich ist es ein sehr großer Schritt. Diese Gefühle füreinander wollten wir beide erst einmal für uns genießen, alles in Ruhe auf uns zukommen lassen, uns Zeit geben, uns noch besser kennenzulernen. Nun werden ohne unser Einverständnis Bilder veröffentlicht, die uns privat zeigen.“

Die fünffach Mama will sich in naher Zukunft mit mehr Details melden und erklärt: „Wir melden uns bei euch, sobald wir finden, dass die Zeit gekommen ist, wollten aber jetzt erstmal ganz in Ruhe für uns schauen, was wir als Richtig empfinden.“

Wer ist Ennesto?

Das Liebesgeständnis kommt zwei Jahre nach dem Tod von Dannis Mann Jens Büchner, der im November 2018 plötzlich verstarb. Ennesto Monté ist in der Trash-Welt kein Unbekannter.

Er war in Beziehungen mit z.B. Helena Fürst oder auch Anastiya Avilova. Schlagzeilen machte er auch, mit seiner mehrmaligen Penisvergrößerung, die er im TV durchführen ließ.

