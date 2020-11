25.11.2020 09:40 Uhr

Daniela Büchner zeigt sich erstmals tooootal verliebt mit Ennesto Monté

Es ist Liebe und jeder darf es jetzt endlich sehen. Nachdem Daniela Büchner erst vor einer Woche bekanntgegeben hat, wer ihr neuer Freund ist, gibt es jetzt das erste Pärchenbild.

Am vergangenen Mittwoch ließ Daniela Büchner die Liebes-Bombe platzen. Bereits vor einigen Wochen hatte sie gesagt, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt.

Sie liebt Ennesto Monté

Dass es sich dabei jedoch um „Mr. Penisvergrößerung“ Ennesto Monté handelt, damit hatte sicherlich keiner gerechnet. Doch ausgerechnet der Sex-Protz und Helena-Fürst-Ex hat das Herz von Danni erobert.

Die beiden kennen sich schon länger und er war auch mit ihrem 2018 verstorbenen Mann Jens Büchner gut befreundet. Nun teilt er das Bett mit der fünffach Mama.

Sie wollte mit den News warten

Eigentlich wollten Danni und Ennesto ihr junges Glück vorerst für sich behalten, doch irgendwie gelangten private Fotos an die Öffentlichkeit, sodass sie letzte Woche das Liebes-Outing wagten.

Trotzdem erklärten sie: „Diese Gefühle füreinander wollten wir beide erst einmal für uns genießen, alles in Ruhe auf uns zukommen lassen, uns Zeit geben, uns noch besser kennenzulernen. Nun werden ohne unser Einverständnis Bilder veröffentlicht, die uns privat zeigen. Wir melden uns bei euch, sobald wir finden, dass die Zeit gekommen ist, wollten aber jetzt erstmal ganz in Ruhe für uns schauen, was wir als Richtig empfinden.“

Das erste Bild

Nun ja, ganze sieben Tage später ist die Ruhe und die intensive Kennlernzeit schon beendet und „die Zeit ist gekommen“. Danni und Ennesto posteten das erste Liebesbild zusammen!

Auf dem Bild schmiegt sie sich verliebt an den Mann mit der Penisvergrößerung und er legt stolz den Arm und seine Danni. Das Bild versah sie lediglich mit dem Wörtchen: „Wir!“

Kommentare ausgeschaltet

Danni, absolut Hate-erprobt, hat unter dem Instagram-Bild vorsichtshalber schon einmal die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Wahrscheinlich wusste sie schon, was ihr sonst blühen könnte.

Das Bild entstand übrigens bei der Geburtstagsparty von Tochter Jada, die ihren 16. Geburtstag gefeiert hat…

(TT)