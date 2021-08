Daniela Büchner zieht am Freitag bei „Promi Big Brother“ ein

Neben Daniela Büchner werden auch drei weitere Promis am Freitag live in der Eröffnungsshow bei "Promi Big Brother" einziehen. (wue/spot)

05.08.2021 20:16 Uhr

Am Freitag startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Live in der Show wird auch Daniela Büchner einziehen, beziehungsweise sich auf eine Mission ins All begeben.

Nur noch wenige Stunden, dann startet in Sat.1 die neue Staffel von „Promi Big Brother„. Acht Bewohner sind schon eingezogen, in der Auftaktfolge kommen weitere hinzu. Eine der Kandidatinnen, die live in der Show ihre Mission ins Weltall starten wird, ist Reality-TV-Star Daniela Büchner (43). Das hat der Sender am Abend des 5. August bekannt gegeben.

Neben Büchner werden zudem Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34), Schauspieler Danny Liedtke (31) sowie TV-Ikone Jörg Draeger (75) live einziehen. Der Sender hatte bereits zuvor öffentlich gemacht, dass der „Geh aufs Ganze!“-Moderator ebenfalls dabei sein wird.

Die ersten Promis im All

Zudem hatte Sat.1 zuvor bestätigt, dass die ersten acht Promis sich schon seit Mittwoch im All befinden. In diesem Jahr werden die Kandidatinnen und Kandidaten in eine stickige Raumstation oder auf den luxuriösen Big Planet geschickt. Dabei sind die ehemalige Lottofee Heike Maurer (68), Ballermann-Sängerin Melanie Müller (33), Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Rafi Rachek (31), „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel (51), „Der Bachelor“-Doch-Nicht-Gewinnerin Mimi Gwozdz (27), der ehemalige Handballer Eric Sindermann (33), Hellseher Daniel Kreibich (37) und Ina Aogo (32), die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Dennis Aogo (34).

Die große Eröffnungsshow steigt am morgigen 6. August ab 20:15 Uhr in Sat.1. Weitere Folgen von „Promi Big Brother“ gibt es dann täglich live. Durch die Sendungen führen die Moderatoren Marlene Lufen (50) und Jochen Schropp (42).