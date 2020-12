16.12.2020 19:00 Uhr

Daniela Büchners neue Patchwork-Familie: Ennestos Kinder lieben sie

Vor wenigen Wochen stellte Daniela Büchner den neuen Mann an ihrer Seite vor: Es ist niemand geringeres als Trash-TV-Bekanntheit Ennesto Monté.

Obwohl die beiden auf den ersten Blick wie Tag und Nacht wirken, scheint es bestens zwischen ihnen zu funktionieren. Er war gerade bei Danni Büchner auf Mallorca und hat Zeit mit ihr und ihren fünf Kindern verbracht.

Sie kennen sich schon lang

Und das hat ausgesprochen gut geklappt, auch weil Ennesto Monté für die Kinder kein Unbekannter war. Schließlich war er auch schon mit Dannis verstorbenen Mann Jens Büchner gut befreundet.

Trotzdem ist Ennesto selbst überrascht, wie gerade die jüngsten Kids Diego und Jenna den neuen Mann von Danni ins Herz geschlossen haben. Schließlich ist das keine Selbstverständlichkeit.

Jenna liebt Ennesto

Vor allem Töchterchen Jenna sei ganz vernarrt in ihn. „An Dannis kleine Tochter habe ich mein Herz sowieso schon verloren. Sie schmust sich gerne an mich und zeigt mir ihre kleinen Füßchen … Das ist etwas Besonderes“, schwärmt Ennesto gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Ennesto hat selbst zwei Kinder aus einer vorherigen Ehe. Über seine Ex-Frau ist nicht viel bekannt. Außer, dass sie ihn vor einigen Jahren davon abhielt, einen Porno zu drehen. Dafür ist er ihr heute dankbar, wie er in einem „Bild“-Interview erzählte: „Ich hab‘ nicht wirklich nachgedacht, wollte nach meiner Penis-OP allen zeigen, was für ein Mann ich bin. Im Nachhinein bin ich meiner Ex-Frau dankbar.“

So denken Ennestos Kinder über seine Karriere

Über seine vorherigen Familienverhältnisse ist nicht viel bekannt, er hat zwei Söhne (ca. 9 und 14 Jahre alt). Die verfolgen natürlich die TV-Karriere von ihrem Papa und waren über seine „Naked Attraction“-Teilnahme gar nicht begeistert. Verständlich!

„Ich habe das alles im Vorfeld mit meinen Kindern besprochen. Das mache ich jetzt mit allen Projekten“, erzählte Ennesto damals. Und weiter: „Ich verstehe zu 100 Prozent, wenn ihnen das unangenehm ist und ich meinen Söhnen peinlich bin. Aber ich stehe dazu was ich mache.“

Galerie

Seine Söhne mögen Danni

Trotzdem haben seine beiden Söhne die neue Frau in seinem Leben schon kennengelernt und das lief gut: „Wir kennen uns alle. Die kommen gut miteinander aus. Mein kleiner Sohn hat schon gefragt, ob Danni mal mit uns in den Zoo gehen will“, so der Schlagersänger.

Übrigens, Anfang 2021 ist der erste gemeinsame Urlaub der beiden frisch Verliebten geplant: „Ja, nach Dubai! Das sollte mit Corona-Test ja auch möglich sein. Wir möchten diese Zeit für uns haben. Das soll eine intensive Zeit nur für uns werden!“

Ob mit oder ohne die Kinder, das bleibt abzuwarten…

(TT)