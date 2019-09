Daniela Katzenberger: Badeanzug im Borat-Style

Ich-Darstellerin Daniela Katzenberger bekam von ihrem Mann Lucas Cordalis ein ungewöhnliches Geschenk, das so gar nicht ihren Geschmack traf.

Die 32-Jährige postete in letzter Zeit immer mal wieder Fotos von sich in knapper Badekleidung auf Instagram, gerne auch mal oben Ohne. Da dachte sich ihr Gatte wahrscheinlich, ein neuer Badeanzug wäre vielleicht genau das Richtige, um seiner Frau eine Freude zu machen. Doch statt einem sexy Fummel schenkte er ihr einen Badeanzug im Stil von Borat, inklusive Brustbehaarung. Die Blondine postete ein Foto von sich in dem ungewöhnlichen Kleidungsstück und schaute ganz und gar nicht glücklich dabei aus.

Quelle: instagram.com

Pink bevorzugt

Doch Rache ist süß, wie sie selbst fest stellt und sie weiß auch schon, wie sie sich an ihrem Liebsten rächen kann. So schreibt sie unter das Foto: „’Hab dir einen Badeanzug bestellt‘, hat er gesagt… ‚Hab noch mehr rosa Bettwäsche bestellt’… hab ICH dann gesagt.“ Die Mutter der vierjährigen Tochter Sophia ist bekannt für ihre Vorliebe für pinkfarbene Sachen, insbesondere für bunte Bettwäsche.