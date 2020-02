Daniela Katzenberger genervt: „Er wirft überall seine Teebeutel hin“

Seit rund vier Jahren ist Daniela Katzenberger glücklich mit Lucas Cordalis (kirchlich) verheiratet. Doch auch der Sänger und Produzent hat seine Macken. Was aber regt die Katze an ihrem Ehemann eigentlich am meisten auf?

Das hat die 33-Jährige gerade in ihrer Insta-Story verraten. „Ihm ist es immer zu warm und er wirft überall seine Teebeutel hin“, so die Blondine in einer Frage-Antwort-Runde.

Er ist der Klügere

Quelle: instagram.com

Doch damit nicht genug: „Außerdem ist er viel schlauer als ich und ich fühle mich neben ihm immer wie ein Vollidiot“, fuhr Daniela fort. Seit 2014 ist sie mit dem Sohn von Costa Cordalis zusammen. Bereits ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter Sophia zur Welt. 2016 folgte dann die große Hochzeit in Königswinter, NRW.