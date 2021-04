Daniela Katzenberger hat ein Geheimnis: Versteckt sie ein Babybauch?

30.04.2021 16:16 Uhr

In den letzten Jahren verging kaum eine Woche, in der es keine Schwangerschafts-Spekulationen um Daniela Katzenberger gibt. Diese gehen nun in eine erneute Runde.

Gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis hat Daniela Katzenberger bereits die kleine Tochter Sophia Cordalis. Und zu einem zweiten Kind hätten die beiden nicht Nein gesagt.

Babyplanung beendet!

Nachdem es lange Zeit einfach nicht klappen wollte, haben Daniela und Lucas vor kurzen bekannt gegeben, die Baby-Planung vorerst auf Eis zu legen, immerhin sind die mit Töchterchen Sophia bereits sehr gesegnet.

Damit wollte sie sich selbst auch den Druck und den ganzen Spekulationen den Wind aus den Segeln nehmen. Denn seit Jahren verging kaum eine Woche, ohne dass Fans vermuteten, Daniela könnte schwanger sein.

Fans vermuten, die Katze ist schwanger

Doch trotzdem gibt es immer noch einige Fans, die hoffen, dass es bald Nachwuchs im Hause Katzenberger-Cordalis gibt und in den Kommentaren bei Instagram häufen sich die Fragen.

„Ich bin mir zu 200% sicher, dass Daniela schwanger ist!“, schreibt einer und ein anderer mutmaßt: „Liebe Daniela, ich weiß, dass es doof klingt, aber ich habe ein wenig Hoffnung, dass ein kleines Katzenbaby auf dem Weg ist.“

Ein Post heizt die Gerüchte an!

Ganz unschuldig ist Daniela nicht an der brodelnden Gerüchteküche, denn ein Posting wirft viele Fragen auf. Eigentlich ist die Katze nämlich sehr aktiv auf Instagram, seit einigen Tagen ist es verdächtig ruhig geworden.

In einem Statement schreibt sie dann auch noch: „Ich weiß, im Moment zeige ich echt wenig Privates … Nicht, weil ich neuerdings besonders viel von Privatsphäre halte, sondern weil in knapp drei Wochen unsere Doku startet und ich noch nicht so viel verraten möchte. Wirklich Leute, ich bin echt nicht so gut darin, die Klappe zu halten und Dinge für mich zu behalten. Es fällt mir gerade echt schwer und ich fühle mich irgendwie jeden Tag, als müsste ich mir mit Sekundenkleber den Schnabel zukleben.“

Was will Daniela nur damit sagen? Die Auflösung gibt es wohl erst in der neuen Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ ab dem 19. Mai um 20:15 Uhr auf RTLZWEI oder bei TVNOW.

