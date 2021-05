Daniela Katzenberger mit neuer Oberweite der Quotenhit bei RTLZWEI

27.05.2021 11:04 Uhr

Nichts hängt mehr: Selbstdarstellerin Daniela Katzenberger ist offenbar sehr glücklich über ihre Brust-OP. Und der Sender RTLZWEI auch.

„Daniela Katzenberger“ bleibt stark in der Primetime von RTLZWEI: Am gestrigen Mittwochabend erzielten die beiden neuen Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ 6,9 % Marktanteil bei den 14-49-Jährigen und 8,6 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,20 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten Danielas Bruststraffung.

Die zweite Episode ab 21.15 Uhr schlug bei den 14-49-Jährigen sogar mit 9,0 % MA zu Buche. Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) erreichte „die Katze“ sogar 13,1 % MA. Danielas Shoppingtour mit neuen Brüsten verfolgten bis zu 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt.

Daniela Katzenberger wollte Bruststraffung

Die TV-Persönlichkeit zieht gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis die fünfjährige Tochter Sophia groß. Seit der Schwangerschaft ist die Oberweite der Katze in ihren Augen offenbar nicht mehr das, was sie einmal war — deshalb entschloss sich der TV-Star jetzt dazu, sich mal wieder unters Messer zu legen und straffen zu lassen, was aus ihrer Sicht zwingend gestrafft werden muss.

Mit ihrem Eingriff geht Dani offen um und kommentiert einen Schnappschuss auf Instagram: „Soooo…Darf ich vorstellen: Meine neuen Katzen-Berge. Boah Leute, ich kann euch echt nicht sagen wie megaaaa glücklich und gleichzeitig erleichtert ich bin. […] Klar, hätte ich die Dinger auch so lassen können…aber bitte, wem hätte ich damit einen Gefallen getan, wenn ich mich noch weitere Jahre unwohl in meiner Haut gefühlt hätte? Richtig! Niemandem! Mein Körper, meine Hupen, meine Entscheidung. Und ich kann euch sagen, es sind für mich nicht nur zwei neue Hammer-Möpse, sondern: Neue Lebensqualität!“

Daniela Katzenberger warnt ihre Fans

In ihren Storys beantwortet Daniela dann auch gleich all die Fragen, die ihren Followern unter den Nägeln brennen. Und trotz aller Euphorie sieht sie sich auch in der Verantwortung, wichtige Ratschläge mit auf den Weg zu geben. „Ich sehe mich in der Pflicht, euch trotz meiner guten Erfahrung etwas Wichtiges mit auf den Weg zu geben: Bitte, bitte, bitte !!! Brecht so eine Entscheidung NICHT übers Knie! Lasst euch Zeit, schaut euch mehrere Kliniken an, schreibt Leute bei Instagram an, die dort waren, macht Beratungstermine, hört auf euer Bauchgefühl, denn das täuscht euch nie. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht…denn die hängenden Brüste rennen euch ja schließlich nicht weg“, zitiert ‚VIP.de‘ die Katze. (Bang/KT)