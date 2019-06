Daniela Katzenberger nur im BH im Flugzeug

Montag, 17. Juni 2019 22:10 Uhr

Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger war vor kurzem mit ihrer Familie in einem Flieger unterwegs und bliebt dabei nicht ganz unbemerkt.

Die kultige Blondine war nämlich nur noch in ihrem BH zu sehen, saß so neben ihren Liebsten auf ihrem Sitz.

Klar, dass sie so alle Blicke auf sich zog. Die Schönheit aus Ludwigshafen teilte das ungewöhnliche Foto mit ihren Fans auf ihrer Social-Media-Plattform Instagram, indem sie es in ihrer Story postete.

Ihr auffallendes Outfit kommentierte sie mit den Worten: „Sophia, (3), war kalt. Mama hilft aus“, enthüllte das Model witzelnd.

Die 32-Jährige wurde von ihrem 51-Jährigen Ehemann Lucas begleitet, der hoch über den Wolken seine Kleidung aber anbehielt und sich kein Beispiel an seiner Liebsten nahm. Ein paar Tage zuvor hatte sich die Katze schon einmal nur knapp bekleidet gezeigt, da ließ es sich die Blondine nämlich mit einer Freundin am Pool gutgehen. Das Foto gab sie auf ihrem Instagram-Account preis und zeigte sie dabei, wie sie Schwierigkeiten dabei hatte, aus dem Pool zu steigen.