Daniela Katzenberger probiert’s jetzt mit Poledance

16.05.2021 19:28 Uhr

Daniela Katzenberger ist mit Mann, Töchterchen Sophia und sechs neuen Folgen ihrer Doku-Soap zurück!

Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Lockdowns und Beschränkungen machen auch vor Mallorca nicht halt und die Familie Katzenberger/ Cordalis wird auf eine harte Probe gestellt. Das Aufeinandersitzen in der Wohnung stellt das Familienleben auf die Bestandsprobe. Doch diese haben Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Bravour gemeistert und nehmen neue Dinge in Angriff.

„Alles auf neu!“ ist das Motto, auf das sich TV-Fans ab dem 19. Mai bei RTLZWEI wieder freuen können.

Die Zeit des Lockdowns war für Daniela die Zeit zum Nachdenken. Einen sehr großen Wunsch kann sie einfach nicht vergessen. Seit sie Mama ist, fühlt sie sich nicht mehr wohl in ihrem Körper. Die Schwangerschaft, die Geburt und das Stillen haben Spuren hinterlassen und belasten das Selbstbewusstsein der Kultblondine. Daniela möchte ihr weibliches Wohlbefinden durch eine Bruststraffung wieder zurück, denn ihre Unzufriedenheit wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche wie ihre Ehe und die Familie aus.

„Sophia hat schon so einen echten Sturkopf und macht meistens was sie will – ganz die Mama.“