Daniela Katzenberger schockiert: „Die Hälfte der Haare sind weg“

Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (52) haben allen Grund zur Freude: Ihre kleine Tochter Sophia (4) wird eingeschult. Auf Instagram berichtet Daniela von diesen ganz besonderen Tag, bzw. von dem Tag davor, denn der endete im Chaos.

„Es ist sehr aufregend, ein neuer Lebensabschnitt und sie ist sehr, sehr stolz“, erzählt Daniela Katzenberger. Einen Tag vor der Einschulung war Sophia bei einer Freundin zum Spielen zu Besuch, sie schildert: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie vor zwei Tagen bei ihrer Freundin gemacht hat?“

Quelle: instagram.com

Die Haare mussten geschnitten werden

Und weiter: „Sie hatte ein Riesenklumpen an (Kinder-)-Kletten in den Haaren. Es war so groß wie meine Faust und wie kriegen wir den Müll wieder raus?“ Zuerst haben Daniela und Lucas versucht mit Conditioner Abhilfe zu schaffen. Das hat nicht geklappt. Dann kam die Schere zum Einsatz und Sophia musste einen großen Teil ihrer Haare lassen.

Quelle: instagram.com

„Die Hälfte der Haare sind weg gewesen“, jammert Daniela. Für die Einschulung hat die Katze ihrer Sophia dann einen Pferdeschwanz gemacht: „Aber mit einem ganz dünnen Rattenschwänzchen. Warten wir mal ein halbes Jahr oder Jahr, dann passen wir das wieder an“, erklärt sie.

Die Einschulungsfotos sind somit also gerettet und bleiben als ewige Erinnerung erhalten.