Daniela Katzenberger: So geht es Costa Cordalis wirklich

Samstag, 8. Juni 2019 10:46 Uhr

Costa Corsalis (75) musste im Februar nach einem Schwächeanfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden und verbrachte dort mehrere Woche. Familie und Fans sorgten sich um den Schlagersänger, der sehr angeschlagen war.

Stets an seiner Seite seine Frau Ingrid, Sohn Lucas Cordalis (51), seine Frau Daniela Katzenberger (32) und der Rest der Familie. Nun gibt Daniela Katzenberger ein Update gegenüber RTL, über den Zustand von Costa Cordalis.

„Er ist voll da“

„Dem Costa geht es ganz gut“, sagt Daniela und fügt hinzu: „Er ist voll da, er weiß was passiert ist. Das größte Problem bei Costa ist eben, dass der Kopf fit ist und der Körper noch ein bisschen hinterher hinkt und das ist für ihn auch schwierig.“

An was genau Costa leidet, ist nicht bekannt. Angeblich war er wegen Wassereinlagerung im Krankenhaus gewesen und wurde über mehrere Wochen dort behandelt. Seinen 75. Geburtstag durfte er dann in einer kleinen Runde mit der Familie außerhalb des Krankenhauses feiern.