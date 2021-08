Ganz offen: Daniela Katzenberger spricht über ihre Finanzen

05.08.2021 15:13 Uhr

Daniela Katzenberger teilt vieles auf ihrem Instagram-Kanal. Jetzt verrät sie auch, wofür sie ihr Geld am liebsten ausgibt...

Seit ihrem Durchbruch bei „Goodbye Deutschland“ lässt Daniela Katzenberger ihre Fans fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Jetzt spricht sie auch ganz offen über ihre Finanzen…

Das stellt Daniela Katzenberger mit ihrem Geld an

Daniela Katzenberger ist heute ein bekannter TV-Star. Sie hat ihre eigene Reality-Show bei Vox und auf Instagram folgen der 34-Jährigen 2 Millionen Fans. Geldprobleme dürfte die Blondine also ganz sicherlich nicht haben. Doch was stellt sie mit diesen ganzen Ersparnissen an?

Daniela Katzenberger macht anderen Frauen Mut

Doch Daniela Katzenberger geht nicht nur mit ihren Finanzen so offen um. Auch wenn es um ihren Körper und vermeintliche Makel geht, zeigt sich die Kult-Blondine ihren Followern ganz ungeniert – und das kommt an! Erst vor kurzem macht sie anderen Frauen mit diesem Video Mut, genauso selbstbewusst durch die Welt zu gehen.



So geht sie mit ihren Hatern um

Auch wenn die meisten ihrer Follower Daniela Katzenberger für ihre Offenheit lieben, gibt es in den sozialen Medien natürlich auch immer wieder einige Hass-Kommentare. Doch mit den Verfassern dieser rechnet die Mutter einer Tochter jetzt vor kurzem ab. Wie die Katze das gemacht hat, zeigen wir im Video.