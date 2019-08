Daniela Katzenberger: Tochter Sophia feiert 4. Geburtstag

Heute ist bei den Katzenberger-Cordalis ein ganz besonderer Tag: Daniela Katzenbergers (32) und Lucas Cordalis (52) kleine Tochter Sophia hat Geburtstag und darf nun schon vier Kerzen auspusten. Je älter die kleine Sophia wird, desto mehr sieht sie aus wie ihre Mama Daniela.

Zur Feier des Tages postete Daniela Katzenberger einen süßen Text und schreibt: „Unglaublich dass es schon 4 Jahre her ist, als du auf die Welt gekommen bist, dabei sehe ich dich immer noch in deinem kleinen Babybett liegen im Wormser Krankenhaus. Jetzt bist du schon so groß, selbständig uns sagst Mama und Papa wo’s langgeht.“

„Unglaublich stolz“

Sophia ist Mama und Papas großer stolz, wie die Katze verrät: „Worte können nicht beschreiben wie unglaublich stolz wir auf dich sind. Wir sind so unendlich dankbar dass wir dich haben unser geliebter Schatz. Happy Birthday Prinzessin.“

Quelle: instagram.com

Wie die Familie wohl heute feiert? Sicher ist, es gibt eine leckere bunte Torte, die teilte Daniela bereits in ihrer Instagram-Story und mit Sicherheit werden wir in den kommenden Storys erfahren, was sich die Eltern für die kleine Sophia ausgedacht haben.