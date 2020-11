11.11.2020 17:30 Uhr

Daniela Katzenberger: Verrät sie sich und Ehemann Lucas Cordalis?

Die Gerüchteküche brodelt immer heißer um Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis. Sind sie die Erdmännchen in der Show „The Masked Singer“?

Seit Wochen vermuten Fans der Sendung „The Masked Singer“, dass sich hinter dem Erdmännchen-Pärchen niemand anders als Daniela Katzenberger (34) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (53) verstecken. Und die Katzenbergers werden die Gerüchte einfach nicht los, im Gegenteil, sie heizen sie ungewollt immer weiter an. Geringe Aktivität auf den sozialen Medien, Geheimniskrämerei um den Aufenthaltsort und gesperrte Kommentare – und doch wurden sie jetzt erwischt!

Die Katzenbergers sind ausgereist

Dani ist voll drin in ihrem Job als Influencerin. Rund um die Uhr teilt sie Storys aus ihrem Leben, postet regelmäßig Bilder und hält ihre Fans immer auf dem neusten Stand. Umso misstrauischer wurden die Katzen-Fans, als die 34-Jährige plötzlich nur noch alle paar Tage ein Bild postete und ihre Storys ungewöhnlich vage hielt. Kein Ausflug an den Strand wurde von der Kamera begleitet, stattdessen gab es nun häufiger Werbe-Videos und kurz gehaltene Updates. Bei einem spitzten Fans die Ohren: Dani erzählte, dass es bei ihr nun viel schneller dunkel wird, aber auf Malle um 17 Uhr immer noch die Sonne scheint. Sofort war klar: Die Katzenbergers sind ausgereist!

Dani sperrt Kommentare

Normalerweise dürfen alle, die Dani folgen, ihre Bilder auch kommentieren. Nachdem der erste Auftritt des Erdmännchen-Paares bei „The Masked Singer“ ausgestrahlt wurde, fluteten Fans die Kommentare, dass es sich dabei sicherlich um Dani und Lucas handelt. Daraufhin tat Dani etwas für sie total ungewöhnliches: Sie sperrte die Kommentarfunktion unter ihren neueren Beiträgen. Das bestätigte Fans natürlich noch einmal mehr, dass sich die beiden hinter den Erdmännchen verstecken. Dani entschied sich dann, ihr neustes Bild wieder mit angeschalteten Kommentaren zu posten, und prompt sammelten sich erneute Fan-Theorien zur Sendung. „Super Ablenkung, aber solange ihr nicht zur Sendezeit live geht, braucht ihr auch gar nicht erst versuchen, so zu tun als seid ihr das nicht…“, schreibt ein Fan.

Dani und Lucas am Drehort!

Als wäre das alles nicht auffällig genug, gibt es ausgerechnet jetzt eindeutige Beweise, dass Familie Katzenberger-Cordalis am Drehort von „The Masked Singer“ unterwegs ist. Die Sendung wird in Köln gedreht, und prompt hielten Dani und Lucas in Köln einen Besuch im RTL-Kinderhaus ab, einer Anlaufstelle für Kinder aus sozialen Brennpunkten. Wenn ihr Aufenthalt in Köln kein schlagendes Indiz für die Teilnahme ist, zusammen mit der kryptischen Ruhe, was dann?

Galerie

ProSieben macht große Zahlen

Die letzte Folge der Show „The Masked Singer“ brachten ProSieben riesige Erfolge ein. Am 10. November lief die Show zur Prime Time um 20:15 und konnte sich 23,7 Prozent des Marktanteils sichern. Das entspricht über sieben Millionen Zuschauern! Damit ist ProSieben unangefochtener Tagessieger. Ob sich hinter dem Erdmännchen-Pärchen nun Dani und Lucas verstecken, ist weiterhin ungeklärt. Der kleine Freudentanz der Erdfrau am Ende des Auftritts spricht für viele Fans aber eine deutliche Sprache: Das kann nur Daniela Katzenberger! (AKO)