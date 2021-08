Daniela Katzenberger war in diesen Kelly-Star total verschossen

Daniela Katzenberger war in diesen Kelly-Star total verschossen

31.08.2021 19:40 Uhr

Daniela Katzenberger war als Teenie total verliebt in einen in Deutschland ziemlich berühmten Musiker.

Die Reality-TV-Queen ist mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis anscheinend überglücklich. Gemeinsam ziehen die beiden auch die kleine Tochter Sophia groß. Doch während ihrer Jugendjahre stand die Katze auf einen ganz anderen Typ Sänger: den Kelly Family-Star Paddy Kelly.

Mit der „Bravo“ fing es mit der Liebe an

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan laut „VIP.de“ wissen, ob Daniela Katzenberger früher auch „Bravo“-Leserin war. Die Antwort: „Na klar. Hatte meine erste ‚Beziehung‘ mit Michael Patrick „Paddy“ Kelly über die Bravo. Er weiß nix davon, aber jeder Zentimeter in meinem Kätzchen-Zimmer war tapeziert mit seinem Gesicht.“

Da war die ehemalige „Goodbye Deutschland“-Darstellerin sicherlich nicht die einzige: Der damals noch langhaarige Frontmann der Familienband brachte während der frühen Neunziger reihenweise Herzen zum Schmelzen.

Kelly-Family waren in den 1990ern Top-Stars

Teilweise waren seine Fans so verliebt in den heute 43-Jährigen, dass er das Kelly-Hausboot gar nicht mehr verlassen konnte. In Interviews sprachen die Mitglieder der „Fell In Love With An Alien“-Band häufiger darüber, wie schwierig es manchmal war, Privatleben und Karriere unter einen Hut zu bringen. Davon kann sicher auch Daniela Katzenberger ein Lied singen. (Bang)