Daniela Katzenberger: Wenn die Tochter Schmerzen hat..

Als Daniela Katzenbergers Tochter kürzlich über Schmerzen in den Knien klagte, dachte die die berühmte Ich-Darstellerin immer noch Sophia wolle einfach nur nicht zur Schule. Doch an der Jammerei war wohl doch etwas dran.

Daniela Katzenberger erzählte in ihrer Instagram-Story vom Mittwoch über das Leiden ihrer vier jährigen Tochter Sophia. „Auf einmal sagt sie: ‚Mama mir tun die Beine weh.‘ Und dann habe ich auf die Beine geguckt, da war aber nichts. Dann sagt sie: ‚Nee, mir tun die ganzen Beine weh, auch die Kniescheiben‘. Da war aber nichts, keine blauen Flecken oder so!“ Die 33-Jährige hielt die Schmerzen für einen Vorwand, den ihr Nachwuchs nur benutzte, um nicht in die Schule zu müssen. Das scheint manchmal eben bei Kindern in dem Alter vorzukommen, dachte sie sich.

Womit Mama Katzenberger aber nicht gerechnet hatte war, dass ihre Tochter wirklich litt. Als Sophia dann auch noch eine erhöhte Temperatur aufwies, schlugen bei Daniela die Alarmglocken.

Quelle: instagram.com

Sophia am Schminktisch

Kurze Zeit später gab es dann Entwarnung. Das junge Mädchen litt unter Wachstumsschmerzen, die im Moment eben ehr weh taten, nach kurzer Zeit aber wieder komplett verschwanden. Sophia wollte dann schlagartig auch wieder in die Schule. Papa Lucas Cordalis (52) war da etwas vorsichtiger und wollte, dass sich sein Töchterchen noch eine Weile ausruht. Sophia ist nach all der Fürsorge längst wieder fit und bringt schon wieder Bewegung in den Cordalis-Katzenberger-Haushalt.

Am Donnerstag zeigte Daniela übrigens, wie ihre Tochter im rosa Kleidchen an der Schmink-Kommode ihrer Mama steht und sich ganz begeistert knallroten Lippenstift aufträgt. der Reality-Star begründete diese Entscheidung mit: „…weil sie‘s darf“. Die Hashtags „Wenn der Kinder Schminktisch nicht mehr reicht“ und „ganz die Mama“ setzte sie ebenfalls noch unter das Video. Passend dazu hat die nicht standesamtlich eingetragene Frau von Lucas Cordalis den Song „Mädchen“ von Lucilectric darübergelegt.