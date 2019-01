Daniela Katzenberger will 2019 endlich wieder schauspielern

Dienstag, 1. Januar 2019 16:48 Uhr

Daniela Katzenberger ist offenbar sehr fröhlich ins neue Jahr geschlittert, wie ein ein fröhlicher „Happy New Year“-Post auf ihrem Instagram-Account belegt. Wir haben zuvor mit ihr über ihre Bilanz des letzten Jahres und ihre Träume für 2019 geplaudert.

Wie war das 2018 für Dich?

Ich bin mit dem Jahr 2018 sehr zufrieden. Ich habe viel Zeit mit meiner wundervolle Tochter und meinem tollen Mann verbracht. Wir sind alle gesund und glücklich. Auch beruflich läuft es gut. Ich finde es faszinierend, dass ich nach so vielen Jahren immer noch da bin. Insbesondere die neuen Möglichkeiten durch Social Media machen mir großen Spaß, ich lasse meine Fans gern an meinem Leben teilhaben und habe viele spannende Projekte in Planung.

Was hat Dich im abgelaufenen Jahr am meisten genervt?

Das so viele Hater in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Leute, seid doch einfach nett zueinander! Wenn euch was nicht interessiert, ignoriert es doch einfach! Generell finde ich es schlimm, dass die Menschen so rücksichtslos miteinander umgehen.

Worüber hast Du in diesem Jahr am meisten gelacht?

Meine Tochter, die bringt mich jeden Tag zum Lachen. Und bestimmte Schlagzeilen über mich.

Du hast bereits 2013 in der ARD-Krimikomödie „Frauchen und die Deiwelsmilch“ die Hauptrolle gespielt, willst Dich in diesem Jahr wieder der Schauspielerei zuwenden. Gibt es Angebote?

Ich würde mich sehr freuen, wieder mehr im Bereich Schauspielerei zu machen, das ist definitiv mein Wunsch für 2019.

Was wären Deine Traumrolle?

Ich würde gern mal in einen Rolle schlüpfen, die mich ganz anders zeigt. Auch optisch. Ich bin da offen.