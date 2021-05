Daniela Katzenberger zeigt hier ihre ganz neuen Brüste

26.05.2021 18:58 Uhr

Daniela Katzenberger ist mit Mann, Töchterchen Sophia und neuen Folgen ihrer Dokusoap zurück! Nach der quotenstarken und erfolgreichen Premiere dürfen sich die TV-Fans in der neuen Doppelfolge - am Mittwoch, 26. Mai – auf neue Herausforderungen im Hause Katzenberger/Cordalis freuen.

Nach wie vor denkt die Kultblondine über einen operativen Eingriff nach: Die Brüste, die nach der Geburt und Stillen eine Etage tiefer gerutscht sind, sollen wieder an ihren Ursprungsplatz, denn inzwischen passen BHs und Bikinis nicht mehr richtig und unsexy Sportbustiers hat Daniela satt.

Daniela Katzenberger braucht Bruststraffung

Daniela Katzenberger leidet unter der Situation und fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper, doch die Risiken von operativen Eingriffen haben es in sich. Nach vielen Gesprächen und intensivem Abwägen entscheidet Daniela sich für eine Bruststraffung. Die Familie reist nach Deutschland, denn hier gibt es eine sehr gute Klinik, in der Dani in den besten Händen ist. Das Ärzteteam nimmt sich viel Zeit und klärt über alle Schritte genau auf. Während der Operation wartet Lucas mit pochendem Herzen in der Klinik, um beim Aufwachen aus der Narkose bei seiner Frau zu sein.

Alles geht gut und Dani kann es kaum erwarten, ihre Brüste endlich zu sehen. Hat die Operation das erhoffte Upgrade gebracht? Danielas Kommentar: „Am Anfang waren die Brüste nach der OP rot, so Ed-Sheeran-mäßig. Dann war es Schlumpfblau, also eher Bart Simpson und jetzt wird es so langsam hellgelb.“

Dessoushopping mit Mama Iris Klein

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und jetzt braucht die neue Pracht eine schöne Verpackung! Zurück auf Mallorca geht es gleich zum Dessous-Shopping mit Mutter Iris Klein: Auch um wieder Schwung ins Schlafzimmer zu bringen, dass Dani und Lucas jetzt wieder alleine gehört …

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.

Die 5 besten Sprüche aus der heutigen Doppelfolge

„Jeder hat doch zu Hause so total olle, räudige Turnschuhe … die sehen komplett scheiße aus, abgelatscht, man läuft quasi schon barfuß. Aber du liebst sie über alles und so war das mit meinen alten Silikonkissen. Ich meine, die waren auch schon oll, aber die waren auch lange ein Teil von mir.“

„Ich bin 34 und Dessous sind für mich Neuland. Ich bin eher so Team Kuschelsocken.“

„Dessous sind Arbeit und Pyjamas? Sind Vergnügen.“

„Dass Sophia gesagt hat, dass ich wieder alleine zu Lucas ins Bett darf, das ist echt wie Geburtstag, Ostern, Weihnachten, Silvester, Heilige drei Könige und Valentinstag zusammen.“

„Sophia kommt jetzt bald in die erste Klasse, die lernen da so viele Sachen. Da komm ich gar nicht mehr mit.“

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, produziert von der Endemol Shine Germany, immer mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.