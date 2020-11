06.11.2020 15:37 Uhr

Daniela Katzenberger zeigt ihren nackten Body – hat sie zugenommen?

Es ist Herbst und während draußen die Blätter fallen, fallen bei Daniela Katzenberger mal wieder die Hüllen. Für ein Instagram-Foto hat sich die Kult-Blondine trotz der kalten Temperaturen unter freiem Himmel vor die Kamera gestellt und war dabei mutmaßlich nackt.

Daniela Katzenberger (34) ist ja bereits für ihre einfallsreichen Fotos bekannt, die sie regelmäßig mit ihren Instagram-Followern teilt. Dabei ist die Frau von Lucas Cordalis (53) immer up to date und passend zum Herbst war nun bunt gefärbtes Laub das Thema ihres neusten Posts. Doch Daniela Katzenberger wäre nicht Daniela Katzenberger, wenn sie sich dabei nicht etwas ganz Besonderes überlegt hätte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Nov 6, 2020 um 2:00 PST

Simpler Trick

So posierte die 34-Jährige wohl nackt vor der Kamera, während der Fotograf, ihr Mann Lucas zwei Blätter vor die Linse gehalten hat. Das Ganze sieht dann am Ende so aus, als ob die Katze ein Kleid aus Blättern tragen würde. Ob man darüber lachen kann, bleibt jedem selbst überlassen, die Follower scheinen es jedenfalls witzig zu finden.

Die Follower feiern die Katze für ihren Humor

„Hammer Idee“, fand zum Beispiel ein Fan. „Sehr cool, dein Humor ist immer noch der Beste“, kommentierte ein anderer. Ihre Selbstironie muss man der Mallorca-Auswanderin definitiv lassen, denn mit fast jedem ihrer Posts stellt Daniela deutlich unter Beweis, dass sie über sich selbst lachen kann. Im Vergleich zu ihren Bikini-Posts vom Sommer scheint die Katze aber zumindest untenrum etwas zugenommen zu haben. Ihre Schenkel wirken zumindest nicht mehr ganz so schlank wie noch vor ein paar Monaten.

Sind sie die Erdmännchen bei „The Masked Singer“?

Derzeit wird übrigens fleißig darüber gemunkelt, ob Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis als Erdmännchen bei „The Masked Singer“ teilnehmen. Nachdem in den ersten beiden Folgen bereits Veronica Ferres (Biene) und Jochen Schropp (Hummer) enttarnt wurden, geht das Rätselraten der Zuschauer munter weiter.

Galerie

Zuschauer sind überzeugt

Über die ProSieben-App kann das Publikum abstimmen, welcher Promi in welchen Kostüm steckt. Besonders bei den Erdmännchen herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass es sich bei den beiden nur um Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis handeln kann. (JuC)