Daniela Katzenberger: Ziemlich schräges Brüstebild

Daniela Katzenberger ist inzwischen bekannt dafür, ihre kleinen und größeren Macken im Alltag immer mal wieder kräftig auf die Schippe zu nehmen. Jetzt ließ sich die Kult-Blondine von Ehemann Lucas Cordalis fotografieren – in einer rosa Schlafkombi, ungeschminkt, zerzaust mit Zahnbürste im Mund und obenrum ziemlich freizügig… Hähm – wie jetzt?

Danielas Liebster hat offensichtlich Gefallen an Brüsten gefunden – also hatte er natürlich auch schon vorher und zwar an denen seiner Ehefrau – aber die hier haben rein gar nichts mit „der Katze“ zu tun. Stattdessen handelt es sich um eine neue witzige Handy-App, die dem Gegenüber eine riesige Oberweite verpasst.

Quelle: instagram.com

Süße Augenringe bei der Katze

Unter den lustigen Instagram-Schnappschuss schrieb die 32-Jährige: „Mein Mann findet mich immer wunderschön. Sagt er“. Also den Fans gefällt’s und nicht nur die Tatsache, dass das Ehepaar sich manchmal selbst nicht ganz so ernst nimmt, sondern auch der selbstbewusste Schlunz-Look von Daniela.

„Deine Augenringe sind aber süß“, schrieb jemand. Ein anderer kommentierte mit den Worten: „Ich könnte mich wegschmeißen. Wie kommt man bloß immer auf so einen Blödsinn?“

Also wir lieben diesen herrlichen Katzenberger-Cordalis-Blödsinn auch sehr!