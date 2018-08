Daniela und Jens Büchner: Das passierte mit ihren Kindern – und seiner Ex

Montag, 27. August 2018 19:09 Uhr

Wie es die letzten Monate bei Daniela (40) und Jens Büchner (48, aka Malle-Jens) weiter nach dem ‚Sommerhaus der Stars‘ zeigt heute Abend ‚Goodbye Deutschland‘ ab 20.5 Uhr bei VOX.

Große Aufregung bei den Büchners in Cala Millor. Jens und Daniela werden Mallorca verlassen, um an der Aufzeichnung der RTL-Show teilzunehmen. Mindestens zwei Wochen lang werden sie von Danielas Töchtern Joelina, Jada, Sohn Volkan und den gemeinsamen Zwillingen Jenny Soraya und Diego Armani getrennt sein.

Mit der Entscheidung für die Show beginnt eine Herausforderung, wie sie die Groß-Familie Büchner noch nie meistern musste. Bisher war es ja nur Jens, der die Familie immer wieder für TV- und Bühnenauftritte verlassen hat. Diesmal ist zum ersten Mal auch Daniela mit dabei.

Als Ersatzeltern müssen Danielas Mutter Rosi und Jens Vater Jürgen herhalten. Oma und Opa müssen irgendwie fünf Kinder hüten, den Haushalt schmeißen und sich auch noch um die gerade erst eröffnete Faneteria im mallorcinischen in Cala Millor kümmern. Und das TV-Format, an dem Jens und Daniela teilnehmen, hat eine Besonderheit: Kontakt zur Außenwelt ist nämlich während der Dreharbeiten strikt verboten. Einfach mal Zuhause anrufen – unmöglich. Und die Zwillinge Jenna und Diego werden in dieser Zeit auch noch zwei Jahre alt. Mama und Papa werden an diesem wichtigen Tag nicht dabei sein. Jede Menge Opfer für die Teilnahme an einer TV Sendung. Warum aber das Ganze? Das Pärchen wird es uns heute Abend erzählen.

Büchners Ex ist wieder solo

Mehr gibt’s heute aber auch von Jens Büchners Ex Jennifer Matthias (30, „Jenny Delüx“), ihren Neuen Ralf Stein (39, DJ „Sun Vegas“) und Leon, den gemeinsamen Sohn mit Malle-Jens! Vor ein paar Wochen ist Jennys neue Flamme Ralf zu ihr nach Mallorca ausgewandert. Jetzt beginnt für das frisch verliebte Paar der Alltag auf der Urlauberinsel. Jenny muss dafür sorgen, dass die Umsätze in ihrer Modeboutique stimmen, Ralf eine Beziehung zu Jennys Sohn Leon aufbauen. Und: einen Job auf der Insel finden. Doch das alles ist schon wieder kalter Kaffee von gestern…

Quelle: instagram.com



Denn inzwischen gibt’s auch Trauriges von dem Pärchen: Nach immerhin neun gemeinsamen Monaten kam das Aus. „Ralf und ich, wir haben uns getrennt. Man muss dazu sagen, wir sind ja nach sehr kurzer Zeit zusammengezogen. Wir mussten ja irgendwie gucken, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen und das war die einzige Möglichkeit“, erzählte sie gegenüber VOX. „Jetzt ist der Fall eingetreten, dass es nicht funktioniert hat. Es war halt leider doch nicht so passend, wie wir am Anfang vielleicht erhofft hatten“

Quelle: instagram.com