06.01.2021 20:00 Uhr

Daniele Negroni und sein fragwürdiger Auftritt bei “CoupleChallenge“

Es ist wieder soweit: Eine neue Folge des Trash-Formats ''#Couple Challenge'' ist online, bei der vor allem mal wieder Daniele Negroni auf seine Sendezeit kommt. Vorsicht Spoiler, wer die sechste Show noch nicht gesehen hat, sollte hier besser nicht weiterlesen!

Wer sich einfach mal wieder so richtig fremdschämen möchte, sollte sich die mittlerweile sechs Folgen “#CoupleChallange“ bei TVNOW zu Gemüte führen. Dort geht es nämlich ordentlich zur Sache. Neben Daniele Negroni, der einst von der Casting-Show “DSDS“ in die Öffentlichkeit katapultiert wurde, wird das Camp von diversen Influencern bewohnt, die man kennen kann aber nicht muss.

Es geht um viel Kohle

Neben dem ehemaligen “Ex on the Beach“-Teilnehmer Aleks Petrovic treten unter anderem auch Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen als “Couple“ an. Bei der Show kämpfen nämlich nicht nur Liebespaare, sondern auch gute Freundinnen um die Siegprämie von maximal 100.000 Euro – vorausgesetzt, die Summe wird vorher nicht durch das Scheitern in den Challenges reduziert.

Rassismusvorwürfe und Beef

In der vergangenen Folge wurde mit Rassimusvorwürfen und Beleidigungen weit unter der Gürtellinie der Grundstein für einen Beef zwischen den Bewohnern gelegt, der sich in dieser Woche weiter hochschaukelte- wie soll es im Reality-TV auch anders sein? Besonders darin verwickelt sind unter andrem Radiomoderatorin Anna sowie Sänger Daniele. Letzterer hat insbesondere während der aktuellen Sendung gezeigt, weshalb man ihn fortan besser nicht mehr für solche oder ähnliche Produktionen unter Vertrag nehmen sollte.

Daniele Negroni möchte um jeden Preis gewinnen

Dabei gibt es keinen anderen Teilnehmer, der seine Lust das Ding zu gewinnen, so offen an den Tag legt wie er. Selbst als seine sonst eher schweigsame Freundin Laura über Schmerzen im Ohr klagt, demonstriert Daniele, dass er für die Kohle auch die Gesundheit der Tätowiererin aufs Spiel setzen würde, denn Aufgeben ist absolut keine Option! Mit der Blondine steht in dieser Beziehung wenigstens einer seinen Mann und so entscheidet sich die tapfere Laura dazu, trotz ihrer Beschwerden weiter zu kämpfen.

Galerie

Sportliche Challenge

Vor der obligatorischen Nominuerungsrunde, die darüber entscheidet, welche Paare im direkten Duell gegeneinander antreten und somit um den Verbleib im Camp fighten, steht in Folge sechs noch eine weitere Challenge an. Rücken an Rücken und Beine in 90 Grad Stellung müssen die Couples dabei so lange wie möglich verharren.

Darum werden die Verlierer doch nicht nominiert

Das erste Paar, das aufgibt, ist automatisch für die Exit-Challenge nominiert. Prinzessin Xenia und Melody scheitern als erstes denn der XXL-Ass der Sängerin erweist sich bei dieser Herausforderung als echtes Hindernis – doch Moment! Wie das Produktionsteam wenige Minuten später mit einem Beweis-Foto zeigt, haben Daniele und seine Laura beschissen! Kurz bevor Melody und Xenia zusammenbrechen, hält der seine Liebste nämlich unerlaubterweise mit den Händen am Hintern fest und das aber nur, weil er den so unfassbar geil findet, wie er später behauptet.

Daniele Negroni hat das Produktionsteam auf dem Kicker

Damit steht fest: Anstatt Melody und Xenia müssen Daniele und Laura in die Exit-Challenge gewinnen, um auch in der kommenden Episode noch mit von der Partie zu sein. Wie zu erwarten, platzt dem 25-Jährigen daraufhin vollends ganz der Kragen. Hoch explosiv wütet Daniele durchs Camp und beschimpft ausnahmsweise mal nicht seine Mitstreiter, sondern das Produktionsteam. Bei einem Foto, das ohne Zweifel beweist, dass man gegen die Regeln verstoßen hat, kann man ja schließlich auch mal ausrasten.

Schwere Vorwürfe

“Das ist unverschämt. Was will man mit solchen Missgeburten? Die hinter der Kamera wollen uns verarschen“, wirft er den Machern der Show vor. “Ich habe Shows gespielt, da haben die währenddessen zuhause gesessen und sich onaniert“, schießt Negroni noch hinterher. Dabei war ausgerechnet er derjenige, der sich nur eine Woche zuvor ähnlich aggressiv darüber aufgeregt hat, dass Kontrahentin Anna das W-Wort vor laufender Kamera in den Mund genommen hat.

Wer fliegt raus?

“Hier gucken Kinder zu“, so seine Begründung damals. Doch offensichtlich müssen Eltern ihren Kindern auch zuhalten, wenn Daniele Negroni im Bild auftaucht. Nach Danieles Ausraster gegen die Produktion bricht seine Laura dann aber endlich mal ihr Schweigen und bittet ihn sichtlich beschämt darum, sich zusammenzureißen.

Bei der Nominierungsrunde am See werden dann anschließend Melody und Xenia als Gegner für die Exit-Challenge ermittelt. Ob Daniele das Camp auch noch in der kommenden Woche aufmischen wird, zeigt sich allerdings erst zu Beginn der nächsten Folge, die es ab dem 9. Januar bei TVNOW zu sehen gibt. (JuC)