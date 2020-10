28.10.2020 17:25 Uhr

Danni Büchner besucht Georgina Fleur: Die neuen BFFs?

Bahnt sich da etwa eine ganz neue dicke Freundschaft an? Daniela Büchner besuchte mit einem Teil ihrer Kinder Georgina Fleur in ihrer Heimatstadt Heidelberg.

Georgina Fleur und Daniela Büchner haben auf den ersten Blick vielleicht nicht viel gemeinsam, sie teilen sich beide jedoch eine Trash-TV-Vergangenheit.

Daniela in Heidelberg

Danni, die gerade auf Heimatbesuch in Deutschland ist, machte nun einen Abstecher ins idyllische Heidelberg, denn dort lebt Georgina. Die beiden Trash-Damen kennen sich bis jetzt nicht persönlich.

Doch das wollten sie jetzt endlich ändern. In ihrer Insta-Story erzählt Büchner: „Ich freue mich. Ganz ohne Vorurteile was andere schrieben, sich einfach mal ausquatschen. Das tut gut!“ „Wir haben uns viel zu erzählen, denn wir haben uns zuvor leider noch nie kennengelernt“, fügt Georgina hinzu.

Georgina erklärt die Geschichte von Heidelberg

Mit dabei ist auch ein Teil von Danielas Kindern, die ganz interessiert an Heidelberg sind. Dort besucht die Truppe das Wahrzeichen der Stadt, das Heidelberger Schloss.

Georgina mimt selbstverständlich die Fremdenführerin und erklärt Danielas Twins Jenna und Diego die Geschichte des Heidelberger Schlosses. Ob das was werden kann?

Mehr zum Thema:

Eine neue Mädels-Freundschaft?

Danach geht es in ein Restaurant. Was die beiden wohl beim gemeinsamen Dinner zu besprechen hatten? Georgina macht gerade eine schwere Zeit mit ihrem On-Off-Freund Kubilay Özdemir durch. Vielleicht hat sie sich Beziehungstipps bei Danni geholt?

Es scheint auf jeden Fall so, als sei der Besuch in Heidelberg der Anfang einer ganz tollen Frauen-Freundschaft wäre. Und das können beide sicher sehr gut gebrauchen. Gerade Georgina macht den Eindruck, als habe sie keinen großen und konstanten Freundeskreis.

Galerie

Wiedersehensshow

Georgina wird am kommenden Sonntag in der Wiedersehensshow vom „Sommerhaus“ zu sehen sein. Sie und ihr Verlobter Spucki-Kubilay mussten die Show bereits in Folge Zwei wieder verlassen.

Nun treffen sie wieder auf die anderen Paare und es bleibt spannend, wie die auf die beiden reagieren werden. RTL zeigt die Wiedersehensshow am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr, direkt nach dem Finale vom „Sommerhaus“.