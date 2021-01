14.01.2021 12:26 Uhr

Danni Büchner denkt über Fettabsaugung nach

Eigentlich stand Daniela Büchner immer ganz offen zu ihrer Figur und ermutigte andere Frauen via Instagram dazu, ihren Körper lieben, fernab von Modelmaßen.

Nun gibt die fünffache Mutter aber zu, dass sie über eine Fettabsaugung nachgedacht hat. Ehrliche Worte von einer Frau, die sich eigentlich immer dafür eingesetzt hatte, sich so zu lieben wie man ist.

Sie denkt über OP nach

Die frisch verliebte Danni Büchner sprach in ihrer Instagram-Story jetzt ganz offen über ihre Gedanken: „Ich sage euch das ganz ehrlich, ich habe schon mal darüber nachgedacht, mir das hier wegmachen zu lassen, weiß aber auch nicht, ob ich dann glücklicher wäre.“

Sie selbst scheint noch zu zweifeln, ob sie eine Fettabsaugung wirklich in Erwägung ziehen würde. „Also in meinem Fall trage ich eine 40. Bin ich glücklicher, wenn ich Größe 34 trage? Ich glaube, glücklicher sind wir alle, wenn wir geliebt werden, wenn wir gute Menschen um uns herum haben.“

Sie postete Bikinibild

In der Vergangenheit hatte Daniela viele Kommentare einstecken müssen, wenn sie sich mal in einem engen oder kurzen Kleid gezeigt hatte. Vor einigen Monaten postete sie dann ein Bikinibild von sich und schrieb:

„Ich habe lange überlegt ob ich die Fotos posten soll! Am Ende des Tages stehen Unmengen an Kommentare wie: ‚Wie kann man sich so zeigen‘ oder ‚Wer keine 36 hat sollte kein Bikini tragen‘.

„Liebe dich so wie du bist“

Dann entschied sie aber, das Bild einfach doch auf Instagram hochzuladen und fährt fort: „… und ganz ehrlich, ich poste es um allen Frauen, die wie ich, die nicht den perfekten Maßen entsprechen Mut zu machen um zu zeigen, liebe dich selbst so wie du bist.“

Für diesen Post bekam Danni damals sehr viel Zuspruch. Diese Aussage steht aber leider doch ganz im Gegensatz zu ihrer Überlegung, sich Fett absaugen lassen zu wollen. Mal schauen, wie sie sich in der Zukunft entscheiden wird…

(TT)