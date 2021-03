Danni Büchner sauer: „Jens war und wird immer mein Mann bleiben!“

23.03.2021 20:45 Uhr

Danni Büchner hat Liebeskummer! Die Trennung von ihrem Ex-Freund Ennesto Monte liegt erst wenige Tage zurück, doch die fünffache Mama macht das Beste aus der Situation.

Seit Herbst letzten Jahres waren Danni Büchner und Ennesto Monté ein Paar. Es kriselte immer mal wieder zwischen ihnen bis das eintrat, was ihr viele prophezeiten: Die vorzeitige Trennung.

Das ist der Trennungsgrund

Auf Instagram sprach Ennesto Monté in einem Livestream mit dem „OK Magazin“ jetzt offen über die Gründe, die nicht wirklich überraschend sind. So erklärt er: „Wir konnten uns einfach nicht verstehen. (…) Am Ende kam es zu einem Missverständnis.“

Auch wenn die Gefühle füreinander noch da sein sollen, glaubt er nicht, dass es ein Liebes-Comeback zwischen ihm und Danni geben könnte: „Meine Gefühle sind noch und ich weiß, dass ihre Gefühle auch noch da sind. Aber es ist viel passiert.“

Pärchenbilder gelöscht

Daniela Büchner schweigt sich zu dem Thema lieber aus. Nachdem sie vor einigen angekündigt hatte es „albern“ zu finden, gemeinsame Fotos von Instagram zu löschen, sind Pärchenbilder von ihr und Ennesto jetzt doch verschwunden!

Auf Instagram zeigt sich Daniela Büchner aktiv, ist beim Friseur gewesen, im Nagelstudio und macht das, was Influencer eben so den lieben langen Tag machen: Sie bewirbt Jogging-Anzüge und Sneaker.

„Charakterschwache Aussage!“

Doch dann meldete sie sich doch noch zu Wort, jedoch nicht zur Trennung von Ennesto Monté sondern zu einem anderen Thema. Denn die Witwe des 2018 verstorbenen Jens Büchner stellt klar:

„Noch eine Sache: Jens war und wird immer mein Mann bleiben! Auch wenn er nicht mehr bei uns ist. Und nicht Ex-Mann, das ist ein riesen großer Unterschied. Charakterschwache Aussage!“, motzt sie. Kein weiteres Wort zu ihrem Penis-Proll-Ex Ennesto!

(TT)