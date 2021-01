15.01.2021 15:33 Uhr

Danni Büchner und Ennesto Monté: Busengrapscher und Treffen mit der Ex

Daniela Büchner hat allen Grund zur Freude: Sie ist frisch verliebt in Malle-Proll Ennesto Monté und sieht ihn nach einigen Wochen der Trennung endlich wieder.

Die beiden führen seit einigen Monaten eine Fernbeziehung. Nachdem Ennesto Monté im letzten Jahr bei Danni Büchner auf Mallorca war, ist sie jetzt zu ihm nach Deutschland geflogen. Endlich, das langersehnte Wiedersehen!

Ennesto und Danni sehen sich wieder

Nach einigen Wochen der Abstinenz scheint vor allem bei Ennesto Monté ein wenig Druck zu herrschen, sodass er es gar nicht abwarten kann, seine neue Freundin endlich wieder berühren zu können.

In einer Instagram-Story von Danni greift Ennesto beherzt zu und langt ihr an die Brust. Der Mann mit der mehrmaligen Penisvergrößerung kann seine Hände gar nicht bei sich lassen und tätschelt Danni liebevoll an ihrem Busen herum.

Trash-TV-Treffen

Unfreiwillige Beobachter dieses Spektakels sind übrigens ihre über 250.000 Follower auf Instagram und Ennesto Montés Ex-Freundin Anastasiya Avilova. Ja, richtig gelesen, die sitzt beim Busengrapscher nämlich neben dran und prostet mit einem Wein zu.

Und als wäre diese Kombi nicht sowieso schon schräg genug, kommen aus irgendeiner Ecke auch noch die erst kürzlich schwer an Corona erkrankte Kader Loth und Marc Terenzi hervorgekrochen und gesellen sich dazu!

Streit ist längst beendet

Inmitten dieser Gesellschaft scheint Danni nun endgültig im Epizentrum des Trash-TVs angekommen zu sein und genießt einen Abend in netter Runde. Und das, obwohl eigentlich Beef zwischen ihr und Anastasiya herrschte.

Denn als die ersten Liebesgerüchte zwischen Danni und Ennesto aufkeimten, war er eigentlich noch mit Anastasiya liiert. Doch die Streitigkeiten gehören längst der Vergangenheit an und alle drei kommen heute blendend miteinander aus.

Ennesto ist stolz

Das hielt Ennesto übrigens auch für seine Instagram-Story fest und scheint ganz stolz zu sein auf seine „beiden Frauen“. „Ich konnte mir nicht vorenthalten diese zwei wunderschönen Damen hier mal zu zeigen, wie schön sie sich verstehen. Könnt ihr mal Hallo zu mir sagen“, ruft Ennesto.

Nachdem beide ihm und der Kamera eine Kusshand zugeworfen haben, hört man von Ennesto nur ein lüsternes: „Mhhhmmmm!“

(TT)