Danni Büchners Großfamilie: Das sind die Kinder des „Goodbye Deutschland“-Stars

Kinder von Danni Büchner: Das Leben in einer Großfamilie

17.06.2021 13:34 Uhr

Daniela Büchner ist fünffache Mutter und mächtig stolz auf ihren Nachwuchs. Die Influencerin hat neben drei älteren Kindern aus einer vorherigen Ehe auch die beiden Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani, die sie mit ihren verstorbenen Ehemann Jens Büchner bekommen hat. Wir stellen alle Kinder von Danni Büchner vor.

Daniela Büchner ist nicht nur Influencerin und Realitystar, sondern in erster Linie natürlich Mutter von fünf Kindern. Seit dem Tod von ihrem Mann Jens Büchner im November 2018 ist die Mutter auf sich allein gestellt und meistert den Alltag mit den Kindern und ihrem Job im Rampenlicht ziemlich gut.

Daniela Büchners Kinder: Sie liebt das Familienleben

Die Kinder von Danni Büchner sind alles für sie und waren auch in ihrem schlimmsten Zeiten ihre größte Stütze. Als Danni die schlimme Diagnose von Jens Büchners Krebserkrankung bekam, waren ihre Kinder immer an ihrer Seite. Auch als ihr Mann dann innerhalb kürzester Zeit im November 2018 verstarb, musste sie für ihre Kids stark bleiben.

Kein Wunder, dass die Kinder von Danni Büchner und sie eine eingeschworene Einheit sind. Vor allem die drei älteren Kinder, Joelina Shirin, Volkan Sinan und Jada Selin haben ihr immer mit den zwei jüngeren Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani unterstützend zur Seite gestanden.

Kinder von Daniela Büchner: Sie liebt außergewöhnliche Namen

Die Kinder von Daniela Büchner haben allesamt sehr seltene Namen! Auch scheint die fünffache Mama ein Faible für Doppelnamen zu haben, denn alle ihre Kinder haben gleich zwei Namen bekommen.

Die ersten drei Kinder hat Danni mit ihrem türkischstämmigen ersten Ehemann Yilmaz Karabas bekommen, deswegen haben Jada Selina und Volkan Sinan auch türkische Vornamen bekommen. Die älteste Tochter Joelina Shirin, die ihren Geschwistern so gar nicht ähnlich sieht, hat dagegen einen hebräischen ersten Namen. Der Name Shirin stammt aus dem Persischen.

Die Tradition mit den außergewöhnlichen Doppelnamen hat Danni auch bei den hellblonden Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani fortgeführt. Für die Namen bekamen die Büchners damals ganz viel Kritik, bei Instagram bezeichnete einer diese als „total Möchtegern“.

Daraufhin konterte Daniela damals: „Zum Glück haben wir alle einen anderen Geschmack. Wäre ja furchtbar, wenn sie jedem gefallen würden. Unsere Babys sind nicht nur ‚Möchtegern‘ …sondern SIE SIND KÖNIG & KÖNIGIN für uns. Im Übrigen ist Diego ein sehr beliebter Name in Spanien & Jenna passt PERFEKT zu ihren Schwestern.“

Das ist der Vater von Dannis ersten drei Kindern: Yilmaz Karabas

Mit gerade einmal 15 Jahren verliebte sich Daniela Büchner in Yilmaz Karabas, der türkische Wurzeln hat. Ihre Familie war gar nicht begeistert, wie sie in der Doku „Fallen und aufstehen – Das Schicksal der Danni Büchner“ berichtete: „Meine Familie war schockiert, als ich gesagt habe, ich heirate in der Türkei. Weil alle Nein gesagt haben, habe ich es gemacht.“

Mit 21 Jahren heiratete sie dann in der Türkei dann ihre Jugendliebe Yilmaz Karabas, nahm nach der Hochzeit seinen Namen an und bekam mit ihm die Kinder Volkan Sinan, Joelina Shirin und Jada Selin. Das Paar trennte sich 2007 wieder und ließ sich scheiden. Auch Yilmaz Karabas starb sehr früh und zwar im November 2009 mit 34 Jahren an Herzversagen.

Dannis Älteste: Tochter Joelina Shirin

Joelina Shirin Karabas ist die älteste Tochter von Daniela Büchner und ihrem ersten Mann Yilmaz Karabas. Joelina sieht, im Gegensatz zu ihren zwei jüngeren Geschwistern, aus wie Mama Danni und hat blonde Haare und eine helle Haut. Auf Instagram rief Joelina ihre Follower dazu auf Fragen zu stellen und ein Fan wollte wissen: „Warum siehst du komplett anders wie deine Geschwister aus?“

Darauf antwortet sie: „Weil ich voll nach meiner Mama gehe und Jada und Volkan gehen nach meinem Papa.“ Sie bestätigte auch nochmals, dass alle drei Geschwister denselben Papa haben.

Joelina möchte als Influencerin durchstarten und strebt eine Karriere im Social Media Bereich an. Sie hat momentan rund 36.000 Follower und sogar schon ihre ersten Kooperationen an Land gezogen. Auch gegen Realityformate hätte sie nichts auszusetzen, wie sie vor einer Weile berichtete. Doch aktuell hat Dannis Älteste auch oft mit fiesen Hate-Kommentaren zu tun.

Danielas erster Sohn: Volkan Sinan

Daniela Büchners Sohn Volkan Sinan Karabas ist der Ruhepol der Familie und hält sich lieber im Hintergrund. Er hatte mit seinem verstorbenen Stiefvater Jens Büchner ein sehr enges Verhältnis und war am Boden zerstört, als dieser ziemlich plötzlich im November 2018 verstarb. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Volkan eine männliche Bezugsperson verloren hat. Sein leiblicher Vater Yilmaz verstarb sehr früh, mit gerade einmal 34 Jahren. Auf einem alten Foto von Yilmaz, welches Danni auf Instagram teilte, sieht man gut, das Volkan optisch nach seinem Vater kommt und ihm sehr ähnlich sieht.

Ihre Teenie-Tochter Jada Selin

Jada Selin Karabas ist Danni Büchner Teenager Tochter und ein echter Wirbelwind. Die süße Jada hat bereits einen Freund und ist total verliebt. Auf Instagram hat sie ihren Liebsten Alejandro schon öfter gezeigt und kein Geheimnis daraus gemacht, jedoch hat man ihn noch nie in der TV-Doku „Goodbye Deutschland“ gesehen.

Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund, wie Jada auf YouTube verriet: „Er war von Anfang an nicht dabei. Das ist ja auch unsere Sendung.“ Und auch Mama Danni Büchner erklärt: „Wir gehen ja auch nicht zu seiner Arbeitsstelle und sagen, wir wollen jetzt hier mitarbeiten.“

Jens‘ Vermächtnis: Die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani

Mit ihrem verstorbene Mann Jens Büchner hat Danni Büchner die Kinder Jenna Soraya und Diego Armani. Die beiden waren gerade einmal zwei Jahre alt, als sie ihren Vater verloren haben. Jetzt sind die beiden zu quirligen Kleinkindern herangewachsen und halten die Familie ganz schön auf Trab. Zum fünften Geburtstag im Mai 2021 postete Danni ein süßes Update zu ihren Nesthäkchen.

Eine Bezugsperson von Diego Armani ist sein Patenonkel Markus Simons, ein guter Freund von Danni und ein langjähriger Freund der Familie. Und auch Jenna Soraya hat eine Patin, die übrigens gar nicht mal so unbekannt ist: Malle-Gastronomin Krümel!

(TT)