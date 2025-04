Film Danny Boyle: Er ruft Filmfans zur Unterstützung von ’28 Years Later‘ auf

Danny Boyle - Yesterday UK premiere - Leicester Square - Famous - June 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2025, 11:00 Uhr

Danny Boyle hat Filmfans witzelnd dazu aufgerufen, ins Kino zu gehen und die „Apokalypse zu unterstützen“.

Der Filmemacher hat seine Zombie-Filmreihe ’28 Days Later‘ mit einem dritten Teil, ’28 Years Later‘, wiederbelebt, der im Juni in die Kinos kommen soll.

Ein vierter Film mit dem Titel ’28 Years Later: The Bone Temple‘ ist bereits vor dem geplanten Kinostart 2026 gedreht worden. Und jetzt hat Danny verraten, dass er die Filmreihe mit einem weiteren Film beenden will. Die Finanzierung des Projekts würde jedoch vom Erfolg an den Kinokassen abhängen. Berichten von ‚Cinemablend‘ zufolge appellierte Boyle während seines Auftritts auf der CinemaCon in Las Vegas an die Fans, ins Kino zu gehen und ’28 Years Later‘ zu unterstützen. Der Filmemacher erzählte: „Wir haben den ersten Film fertiggestellt, den zweiten gedreht, aber für den dritten fehlt uns noch die Finanzierung.“ Boyle fügte hinzu, dass die Filmfans die „anhaltende Apokalypse“ ab dem 20. Juni im Kino unterstützen können. Der Regisseur sagte: „Also bitte, macht uns am 20. Juni in euren Kinos stolz und unterstützt die anhaltende Apokalypse.“ Danny führte beim ersten Film ’28 Days Later‘ die Regie und kehrte für ’28 Years Later‘ hinter die Kamera zurück. ’28 Years Later: The Bone Temple‘ ist jedoch von Nia DaCosta inszeniert worden, mit Danny als Produzent.