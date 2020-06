Danny Masterson wegen Vergewaltigung angeklagt

Drei Frauen werfen US-Schauspieler Danny Masterson vor, sie vergewaltigt zu haben. Nun wurde Klage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft von Los Angeles bekanntgibt.

US-Schauspieler Danny Masterson (44, „The Ranch“) soll zwischen 2001 und 2003 angeblich drei Frauen vergewaltigt haben. Diesen Vorwürfen muss er sich nun vor Gericht stellen, nachdem er in Los Angeles angeklagt worden ist. Das gab US-Staatsanwältin Jackie Lacey am Mittwoch bekannt.

Wie „The Hollywood Reporter“ weiter meldet, soll gegen den Schauspieler bereits am Dienstag ein Haftbefehl beantragt worden sein. Am Mittwochvormittag sei Masterson dann verhaftet worden und am Nachmittag gegen eine Kaution von 3,3 Millionen US-Dollar (etwa 2,9 Mio. Euro) wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die konkreten Vorwürfe

Danny Masterson wird laut Behördenangaben beschuldigt, zwischen Januar und Dezember 2001 eine 23-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Im April 2003 soll er eine 28-jährige Frau vergewaltigt haben. Und er wird er beschuldigt, zwischen Oktober und Dezember 2003 eine weitere 23-jährige Frau vergewaltigt zu haben, die er in sein Haus in den Hollywood Hills eingeladen hatte.

Die Staatsanwaltschaft wies zudem darauf hin, dass sie Masterson in zwei weiteren Untersuchungen wegen sexueller Nötigung nicht angeklagt hatte. Im einen Fall wegen unzureichender Beweise und im anderen wegen einer Verjährungsfrist für das angebliche Verbrechen.

Das sagt sein Anwalt

Mastersons Anwalt soll dem Branchenmagazin die Unschuld seines Mandanten versichert haben. „Wir sind zuversichtlich, dass er entlastet wird, wenn alle Beweise endlich ans Licht kommen und Zeugen die Möglichkeit haben, auszusagen“, wird Tom Mesereau zitiert.

„Natürlich sind Herr Masterson und seine Frau vollkommen geschockt, wenn man bedenkt, dass diese fast 20 Jahre alten Anschuldigungen plötzlich zu einer Anklage führen. Andererseits sind sie und ihre Familie beruhigt, weil sie wissen, dass am Ende die Wahrheit ans Licht kommen wird“, so der Rechtsbeistand weiter. Die Menschen, die Herrn Masterson kennen würden, würden seinen Charakter kennen und wissen, dass die Anschuldigungen falsch seien.

Die Polizei von Los Angeles begann 2017 mit Ermittlungen gegen Masterson wegen angeblicher sexueller Übergriffe. Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle in der Sitcom „Die wilden Siebziger“ (1998-2006) bekannt.

