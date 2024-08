Film Joaquin Phoenix über seine Gesangsstimme: Lady Gaga hat „Kaffee gespuckt“ Joaquin Phoenix hat sich daran erinnert, dass Lady Gaga „Kaffee gespuckt“ hat, als sie zum ersten Mal seine Gesangsstimme am Set von ‘Joker: Folie a Deux‘ hörte. Der 49-jährige Schauspieler schlüpft in der Fortsetzung in die Rolle des Arthur Fleck/The Joker und erzählte, wie er von der Sängerin, die Lee/Harley Quinn spielt, Gesangstipps erhielt. In […]