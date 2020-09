27.09.2020 11:11 Uhr

Darauf freut sich Jan Hofer im Ruhestand am meisten

Ende 2020 verabschiedet sich "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer in den Ruhestand. So sehen seine Pläne für die TV-Rente aus.

Jan Hofer (70) möchte „endlich mal das Wochenendgefühl erleben“. Nach 35 Jahren als „Tagesschau“-Sprecher, 16 davon war er Chefsprecher, geht er Ende des Jahres in den Ruhestand. Worauf er sich schon jetzt freue? Mehr Zeit mit seinem Sohn Henry (geb. 2015) verbringen zu können. „Ich habe das oft gemerkt, dass er, wenn ich ihn durch den Schichtdienst tagelang nicht gesehen habe, immer unheimlich kuschelig war und ständig an mir hing“, sagte Hofer der „Bild am Sonntag“.

Keine Dienste, keine Abstriche

Mit seinen 70 Jahren sei der Moderator körperlich und geistig zwar noch „absolut fit“, aber einfach rein biologisch nicht mehr der Jüngste“. Die Zeit, die ihm noch bleibe, wolle er daher „ohne Abstriche mit meiner Familie verbringen“ und „einfach da sein“.

Im Oktober 2018 heiratete Hofer seine Partnerin Phong Lan (42), die Mutter seines Kindes. Aus einer früheren Ehe mit Schlagersängerin Anne-Karin (72) stammen zwei weitere Söhne und eine Tochter.

