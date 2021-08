Darauf steht Evelyn Burdecki bei Männern

Evelyn Burdecki auf einem Event in Berlin. (wue/spot)

14.08.2021 18:11 Uhr

Seit geraumer Zeit ist Evelyn Burdecki jetzt schon Single. Sie erzählt nun, was ein Mann mitbringen muss, um ihr Herz erobern zu können.

Das TV-Sternchen Evelyn Burdecki (32) ist immer noch auf der Suche nach der großen Liebe. Zwar kam sie bei „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2018 mit Domenico de Cicco (38) zusammen, doch bald darauf trennte sich das Paar. Seither ist die 32-Jährige Single – und es sieht offenbar derzeit nicht so aus, als ob sich das bald ändern könnte. Wie Burdecki der „Bild“-Zeitung erklärt, frage sie sich „inzwischen schon selbst, ob ich vielleicht zu anstrengend bin? Oder warum lerne ich keinen Mann für etwas Festes kennen?“

Gleichzeitig erzählt sie aber auch, welche Qualitäten ein Mann besitzen muss, damit er für sie überhaupt interessant ist. Es sei für sie sehr wichtig, dass ein möglicher Partner „bodenständig“ sei und „mit beiden Beinen im Leben“ stehe. Außerdem sollte er intelligenter als sie sein, denn sie wolle „etwas von ihm lernen können“.

So sollte ein Mann aussehen

Und wie soll ihr Traummann wohl aussehen? Er „muss ein kleines Bäuchlein haben“, erklärt Burdecki. Sie stehe nicht auf Muskeln oder auf Männer mit Waschbrettbauch, „denn mit denen kann man ja gar nicht richtig essen gehen“. Die Liebe gehe nun einmal durch den Magen, scherzt sie.

Bereits Anfang 2020 erzählte Burdecki im Gespräch mit „RTL“, dass sie ihre Eizellen einfrieren lassen möchte, damit diese „für immer 31 bleiben und quasi noch taufrisch sind, wenn sie zum Einsatz kommen sollten“. Ein Partner für Burdecki muss also auch unbedingt Kinder mögen, denn wie sie damals zudem bereits erklärte: „Ich hätte am liebsten schon seit gestern so vier bis sechs Kinder.“